韩媒：预计苹果明年出货 1.8 亿部 iPhone 12/13，三星供应大部分 OLED 屏

IT之家 12 月 14 日消息 据韩媒 THE ELEC 报道，三星显示器预计明年 iPhone 的 OLED 面板供应量将增加，因为预计苹果将在 2021 年出货使用 OLED 的 iPhone 数量最多。

三星显示器内部消息人士表示，预计苹果明年使用 OLED 面板的 iPhone 出货量将在 1.6 亿至 1.8 亿台之间，这一数字综合了 iPhone 13 和 iPhone 12 的预期出货量。

苹果在整个 iPhone 12 阵容中都使用了 OLED 面板，预计今年的出货量约为 1 亿部。预计苹果也将在其 iPhone 13 系列的所有机型中使用 OLED 面板。

消息人士称，三星显示器希望明年推出的约 1.4 亿部 iPhone 能使用其 OLED 面板。根据三星的估计，LG Display 预计将为约 3000 万部 iPhone 提供其 OLED 面板；京东方预计将拿下剩余的 1000 万部。

同时，LG Display 内部消息人士表示，LG Display 的目标是明年为超过 4000 万部 iPhone 出货 OLED 面板。这将是其今年约 2000 万片供应量的两倍。在 LG 的计算中，三星预计将为约 1.3 亿台手机供应 OLED 面板，而京东方将供应约 1000 万台。

京东方的目标是向苹果出货 2000 万片面板，是其韩国竞争对手预测数量的两倍。不过，这家中国显示器制造商能否加入苹果的供应链还有待观察，因为其在苹果的审查中两次失败，将在 2021 年上半年重新申请成为苹果的面板供应商。

报道称，明年 iPhone 13 所使用的 OLED 面板与 iPhone 12 所使用的面板相比，在技术上的制造将更加复杂。明年推出的四款机型中，有两款将使用低温多晶氧化物（LPTO）薄膜晶体管（TFT）。IT之家了解到，LPTO 技术是屏幕支持 120Hz 刷新率所需要的，四款机型也都将采用 on-cell 触摸屏。

据悉，京东方已经为华为 Mate 40 提供了 on-cell 面板，但在 LPTO TFT 技术方面落后于其竞争对手三星显示器和 LG 显示器。