欧盟将公布新规，谷歌等 “看门人”面临年营收 10% 的罚款

据报道，欧盟的一份新法规草案显示，被欧盟视为 “看门人”的科技巨头，如果不公平地偏袒自家服务或不遵守其他义务，可能面临高达其年营收 10% 的罚款。

这项新规预计于当地时间周二公布。根据规定，被视为 “看门人”的公司将被禁止使用来自商业用户的任何数据，与他人竞争，或在排名中偏袒自家服务。

否则，这些公司可能面临欧盟委员会的惩罚，包括要求它们做出行为和结构上的改变，比如剥离业务。至于 “看门人”的标准，将包括拥有数百万或更多用户，总营收达到数十亿美元等。

按照原计划，欧洲内部市场专员（Internal Market Commissioner）蒂埃里 · 布雷顿（Thierry Breton）本应在本月初与欧盟竞争事务专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）一起宣布新的规则草案，即《数字服务法案》（Digital Services Act）和《数字市场法案》（Digital Markets Act）。

这些规定将为互联网 " 看门人”（拥有市场主导地位的网络公司）列出一份 “该做和不该做”的清单，迫使它们与竞争对手和监管机构共享数据，不得不公平地推广自家服务和产品。

布雷顿还表示，他将赋予欧盟更多的权利，通过 “把关平台”来遏制不公平的行为。这样，互联网就不仅会让少数公司受益，也会让欧洲的中小企业和企业家受益。