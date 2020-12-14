微软宣布在智利建立新的 Azure 数据中心

IT之家12月14日消息 微软公司近日宣布了一项在智利的投资计划，名为 “Transforma Chile”。这是微软公司在智利运营 28 年来最大的一项投资。这项投资将建设位于智利的数据中心，微软云服务将帮助智利当地企业、个人实现远程工作和学习，以及为个人和公共提供最新的开发工具展开创新。此外，微软还在智利提供了一项技能培训计划，提供给多达 18 万人。这项计划将由当地人领导，为数字经济的发展创造机会。

根据 IDC 研究，微软、合作伙伴、云服务用户将共同创造约 $113 亿美元的投资，并在未来为智利提供大约 51000 个新岗位。

微软总裁布拉德 · 史密斯说，“我们建设一个数据中心不仅是为了给我们的业务提供动力，也是为了智利的基础设施建设提供关键性的投资，这些基础设施将服务于所有居民、客户。作为 21 世纪最前沿的基础设施，我们在智利首都圣地亚哥附近的数据中心将使计算更容易，访问速度更快。这样能为经济环境提供安全可靠的平台。”

IT之家了解到，微软云服务将包括 Microsoft Azure、Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform等等。这些工具能够提供网络云服务、数据库开发、人工智能、物联网 IoT、企业业务管理等多种服务。