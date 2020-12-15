谷歌 CEO 发备忘录：推迟员工返岗工作时间至明年 9 月，预计之后每周至少到岗上班 3 天

北京时间 12 月 15 日早间消息，谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）在上周日向公司员工发出电子邮件备忘录称，该公司将把员工返回办公室上班的时间推迟到明年 9 月 1 日，并预计在这个日期之后，员工每周将至少有 3 天时间到岗上班。

这封邮件中包含一个指向常见问题解答的链接，对员工将于何时重返办公室的进一步预期做了详细说明，如谷歌希望员工 “住在办公室通勤距离之内”等。

“在 3 月关闭大部分办公室时，我们不知道疫情会如何发展。”皮查伊在邮件中表示。“现在我们已经适应了，并一直都在不断创新。得益于医学界和科学界令人难以置信的创造力，新开发的疫苗即将分发，情况恢复正常已是指日可待。”

这份备忘录意味着谷歌推迟了员工返回办公室上班的时间，同时也是在疫情持续期间，到现在为止该公司就其超过 13 万名员工何时才能返岗的问题制定的最详细的一项计划。就目前而言，还不清楚这份新计划的内容有多少适用于谷歌的承包商或谷歌母公司 Alphabet 旗下的其他公司。

今年 7 月，谷歌成为第一家宣布允许员工选择在家工作的大型公司，当时给出的返岗时间为明年中期。随后，谷歌在 9 月表示，该公司开始制定一种 “混合”工作模式，因为大多数员工都称其希望能在某个时候回到办公室工作，但不想完全返岗上班。

Twitter 和 Facebook 等其他科技巨头则已表示，员工可以 “永远”或在未来十年里远程工作，而且如果员工愿意的话，还可以搬到办公室所在地以外的其他地区工作。谷歌员工原本希望该公司也能提供类似的灵活工作的选择，但上述备忘录表明，该公司的要求与其竞争对手相比要严格一些。

皮查伊在备忘录中写道，在风险水平不高的地区，员工将被要求每周至少在办公室呆 3 天，在家里或员工自认为最合适工作的其他地方呆两天。另外，员工还可以选择预订最多 12 人的共享办公空间以及大型团队聚会的户外空间，而谷歌还将为想要在安静空间工作的员工提供 “可预订”的办公桌。

这种试点式的模式不会适用于谷歌所有员工。皮查伊指出，灵活工作的模式可能不适用于需要 “花大量时间与客户在一起”的员工，也不适用于需要在数据中心或实验室现场工作、或是需要依靠专门设备来从事工作的员工。

皮查伊在邮件中指示谷歌员工阅读完整的常见问题解答文件，这份冗长的网上文件提供了更多有关员工返回办公室上班的细节信息。举例来说，员工将需回到谷歌分配给他们的办公室。谷歌还补充称，该公司认为团队在 “以共享项目为锚定”时能有最好的工作表现。

“你们需要在分配好的谷歌办公室工作，而且需要住在离你们分到的办公室通勤可达的地方。”文件写道。“我们正在积极地投资于公司的中心战略，以便随着时间的推移，在全球办公室创造更多的岗位和选择。”

备忘录还称，该公司将在办公室里设立演示点，此举 “旨在向人数众多的、分散的观众发出专业质量的广播”。另外，谷歌还将改进其 Meet 和 Workspace 产品，以便 “更好地弥合在办公室工作的同事和在家工作的同事之间的差距”。

“在过去，办公室内的协作对谷歌来说十分重要，而未来也将一样重要。”皮查伊在电子邮件中写道。“许多地区未来仍将面临不可预测性，这带来了一些有趣的挑战。”

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