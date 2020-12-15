日本确认带回了小行星样本，原目标是取样 100 毫克

12 月 15 日，当地时间周一日本宇航局（JAXA）确认其小行星探测任务 “隼鸟二号”（Hayabusa2）已经将太空岩石样本带回地球。

据悉，日本宇航局的工程师们在此次小行星探测任务的样本容器中发现了黑色的沙子，他们认为这些沙子来自一颗名为 “龙宫”的小行星。

这对 2014 年发射升空的 “隼鸟二号”探测任务来说是个好消息。该任务向一颗名为 “龙宫”的小行星发射一艘无人航天器，从小行星表面收集岩石样本，然后将它们带回地球进行研究。“隼鸟二号”在 “龙宫”表面实施了两次样本采集行动，然后返回地球。该探测器于本月抵达地球，并将装满小行星样本的容器抛下，并于 12 月 5 日在降落伞的帮助下降落在澳大利亚。

此前日本宇航局的工程师们还不能确切地确定航天器是否采集到了任何样本。虽然探测器按计划在 “龙宫”表面完成了所有采样操作，但任务小组无法确认探测器是否能将小行星物质带回地球。当地时间周一工程师们在日本宇航局的一个无尘室里第一次打开样品容器。

日本宇航局表示，“12 月 14 日，返回舱内的样本容器被打开，我们确认里面有据信来自‘龙宫’的黑色颗粒。似乎有小颗粒附着在样本采集器的开口处。”

“返回舱内的样本容器已经被打开，”日本宇航局在一份声明中写道。“样本容器中有据认为来自小行星龙宫的黑砂颗粒。”

好消息还不止于此，因为工程师们可能还没有发现更多的小行星材料。日本宇航局宣布发现的黑砂颗粒正好位于样本容器的开口处。而样本容器内部还有一个尚未打开的主腔室，里面可能有大量的样品。“隼鸟二号”的目标是从 “龙宫 “收集多达 100 毫克的物质。