日本成功回收 “隼鸟 2 号”样本舱，内装小行星碎石

IT之家 12 月 6 日消息 据中新网援引日本放送协会 (NHK)报道，当地时间 12 月 6 日 2 时 30 分前，日本 “隼鸟 2 号”探测器样本舱确认回归地球，样本舱在澳南部沙漠地带着陆，已被日方小组回收。

当地时间 2020 年 12 月 5 日下午，“隼鸟 2 号”向地面释放装有小行星 “龙宫”碎石的密封样本舱。当地时间 6 日凌晨，样本舱进入地球大气层。据悉，研究人员将对舱内样本进行研究，并对水分和有机物进行分析，以研究太阳系的诞生过程。

英国伦敦自然历史博物馆行星小组负责人罗素（Sara Russell）表示，龙宫小行星是由非常古老的岩石所组成，可以让科学家了解太阳系形成的方式，因此获得样本是相当令人兴奋的事情。

IT之家了解到，“隼鸟 2 号”探测器于 2014 年 12 月发射升空，在 “龙宫”小行星制造了陨石坑，两度成功着陆。2019 年 11 月，它结束了约 1 年半的停留，开始返回地球之旅。“隼鸟 2 号”探测器尚有较多燃料残存，在与样本舱分离后，它将朝着另一颗小行星 “1998KY26”继续飞行，着手下一个任务。

人类历史上第一个小行星采样探测器是 2003 年日本发射的隼鸟号，它于 2010 年成功将 “丝川”小行星的物质微粒送回地球。隼鸟 2 号是隼鸟号的后继探测器。