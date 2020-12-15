周杰伦代言，《使命召唤手游》官宣 12 月 25 日正式上线

IT之家 12 月 15 日消息 《使命召唤手游》通过官方微博发布消息，《使命召唤手游》正式定档 12 月 25 日！

值得一提的是，《使命召唤手游》使命集结官（代言人）是周杰伦。

《使命召唤》手游国内版是一款由动视和腾讯联合推出的大型多人在线第一人称射击类手游，此前已于 5 月 6 日开启预约。此前，该作开启了限量删档测试，且仅面向安卓手机用户。

IT之家获悉，《使命召唤手游》是一款大型多人在线第一人称射击类手游，也是 “使命召唤”IP 唯一正版射击手游。

此外，《‎使命召唤手游》已登陆国区苹果 App Store 预约。

下面是游戏介绍：

【极致品质】风靡全球的 3A 大作

移动端也能拥有 3A 级枪战沉浸体验！《使命召唤手游》精细打磨画面表现，完美传承主机水准极致画质，让你在手机上也能降临真实战场，开启超能激爽枪战决！

【使命继续】历代角色首度集结

“肥皂”、“幽灵”、普莱斯、梅森… 这些耳熟能详的经典 IP 角色将在《使命召唤手游》中再度集结，与玩家们在全新的史诗战场上并肩作战，谱写新的使命篇章！

【自由配装】枪械细节高精打磨

拒绝千篇一律的单调武器体验，装配只属于你的定制武器！近百种武器配件随心搭配，独特迷彩挂件彰显个性，在极致开放的枪械工匠系统中，享受前所未有的装配快感！

【百变战术】策略操作多重较量

在使命召唤的战场里面克敌制胜，你可以凭借百发百中的精准枪法、灵动鬼魅的迅捷身法，而搭配合适的被动技能、连续得分奖励、士兵大招来降维打击你的对手亦是致胜王道！在百变的战术中选择属于最适合你的打法，统领操作与策略的双重火力！

【丰富玩法】竞技快感真实体验

召唤战友来全新的战场上开启超真实对决！冲锋团竞、战术团竞、经典爆破、军火之王、狙击之王等高能经典玩法等你来战，更多移动端创新玩法给你带来独一无二的激爽体验！战士们，敬请期待！

AppAnnie 数据显示，今年 10 月 1 日是《使命召唤手游》全球发布一周年。 过去一年里，《使命召唤手游》在高峰月份，全球安卓手机上的使用时长达 8.5 亿小时。