蚂蚁集团井贤栋：遵从监管是金融科技行稳走远的保障

12 月 15 日午间消息，蚂蚁集团董事长井贤栋在第四届中国互联网金融论坛上发言表示，遵从监管是金融科技行得稳、走得远的保障。“我们深刻认识到，维护金融安全、防范金融风险是金融领域一切创新和发展的前提，蚂蚁服务着众多的消费者和小微企业，在维护金融安全、防范金融风险上，更应该提高安全水位，以更高的标准、更严的规范要求自己。”

这是蚂蚁集团上市暂缓后，管理层首度对外发声。井贤栋表示，中国金融科技是在国家改革开放和创新发展的大时代下成长起来，蚂蚁集团是受益者；发展离不开监管，监管是为了更健康更可持续的发展。

过去，监管部门以科学务实的精神，建立健全了一套包容审慎的监管框架，实现了规范和发展并重，推动中国移动支付走在世界前列。今天监管的一系列举措，将金融科技全面纳入监管，为从业机构开启了一个更稳健、更高质量的发展大幕。他相信金融数字化未来可期。

井贤栋表示，守住金融科技的风险底线，守护金融安全的生命线，蚂蚁集团为自己定下了三个要求：一是深化认识安全和发展、系统安全与个体安全的关系，没有安全保障，就谈不上创新和发展；二是不断完善公司治理，进一步加强信息披露和提升透明度，让大家看得见、看得透、可预期；三是将全面风险治理贯彻到每一项业务之中，防范金融风险，维护金融安全。

谈到未来的发展方向，井贤栋称，蚂蚁集团会继续扮演好金融毛细血管的角色，全力以赴地聚焦小微企业，未来 5 年，继续携手金融机构，通过技术创新提升效率，进一步降低金融服务成本，做到既普又惠、更普更惠。

同时，蚂蚁将持续加大科技创新投入，特别是聚焦核心领域的研发和应用、加大技术全面开放力度，助力金融机构的数字化转型。比如推进 Oceanbase 数据库技术与金融机构开展更深层次的合作。他表示，要把企业发展融入到新发展格局和新监管环境，以实际行动回应国家和社会的要求和期待。

一个多月来，蚂蚁集团在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作。井贤栋透露，蚂蚁全体正在认真学习 “十四五”规划建议和中央一系列关于金融安全和金融稳定发展的政策精神，对照监管部门的新要求，认真进行全面的自审，并积极配合监管，进一步落实监管要求。

以下为演讲全文：

尊敬的陆秘书长，各位领导，各位朋友：

很高兴参加这次论坛，共同讨论金融业数字化的未来。我们国家马上迎来十四五开局之年，党的十九届五中全会指明了双循环新发展格局的战略方向，数字经济正步入加速发展时期，在这样的时点，我们金融科技从业者非常需要思考，如何真正做好 “金融为民、科技向善”这个课题。

这一个多月来，我们在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作。最近，蚂蚁集团全体正在认真学习 “十四五”规划建议和中央一系列关于金融安全和金融稳定发展的政策精神，对照监管部门的要求，照镜子、找不足、做体检，积极配合监管，进一步落实监管要求。社会上近期对蚂蚁的建议、期待包括各种批评很多，这些都是蚂蚁宝贵的财富，我们用心聆听，认真进行全面的自审。

今天借这个机会也和大家交流一下蚂蚁近期的学习思考和下一步的规划：

第一，遵从监管是金融科技行得稳、走得远的保障。

中国的金融科技，是在国家改革开放和创新发展的大时代下成长起来的，蚂蚁集团就是其中的受益者。

发展离不开监管，监管是为了更健康更可持续的发展。这是我们这些年在金融科技实践中的切身感受和心得体会。移动支付的发展历程就是很好的证明。在监管部门既包容创新又守牢底线的指引下，我国的移动支付快速发展，交易规模每年都上一个新台阶，不仅为社会生活方方面面提供了便利，也为广大小微企业数字化转型打下坚实基础。

其实在这个过程中，有很多 “第一次吃螃蟹”、“摸着石头过河”的挑战，监管部门以科学务实的精神，建立健全了包容审慎的监管框架，实现了规范和发展并重，推动中国移动支付走在世界前列。

今天，金融业数字化转型，开放银行等创新趋势不仅是中国，也是全球金融监管面临的共同课题，这是一个没有成熟经验可以照搬的探索过程，监管部门出台的一系列举措，将金融科技全面纳入监管框架，为我们金融科技从业机构开启了一个更加稳健、更加高质量发展的大幕，我们相信金融数字化未来可期，大有可为。

第二，守住金融科技的风险底线，守护金融安全的生命线。

金融安全是国家经济安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。

我们深刻认识到，维护金融安全、防范金融风险是金融领域的一切创新和发展的前提，蚂蚁服务着众多的消费者和小微企业，在维护金融安全、防范金融风险上，更应该提高安全水位，以更高的标准、更严的规范要求自己。我们给自己定了三个要求：

一是深化认识安全和发展、系统安全与个体安全的关系。没有安全保障，就谈不上创新和发展；没有国家金融系统和整个金融行业的安全，就不可能有企业个体的安全。

二是不断完善公司治理，确保有效的公司治理架构，明确职责，强化机制，完善制度。我们将进一步加强信息披露、提升透明度，阳光是最好的防腐剂，真正让大家看得见、看得透、可预期。

三是将全面风险治理贯彻到每一项业务之中，不但确保自身的每一项业务接受安全和风险体检，而且进一步规范金融合作，加强和合作伙伴的联防联控，共同防范金融风险，维护金融安全。

今天全球都面临数据安全、数据隐私问题的挑战，任何一家公司如果不能很好地解决这个问题，就不可能有长远发展。蚂蚁集团将数据安全和隐私保护视为公司的生命线来守护，使其成为自身制度、组织、文化和技术的核心要求，坚决不折不扣落实好金融信息保护相关规则，认真扎实地保护好金融消费者权益。

第三，全力聚焦小微，更普、更惠地服务实体经济。

十四五规划建议要求，要构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。

我们认为，金融科技的使命就是为了更好地服务实体经济，特别是服务好中小微企业，解决小微、民营企业融资难、融资贵的问题。这是蚂蚁一直以来努力的方向。

面向新发展格局，蚂蚁集团会继续扮演好金融毛细血管的角色，全力以赴地聚焦小微群体，为双循环新发展格局贡献自己的一份力量。

未来五年，我们要全力响应国家发展战略，把服务小微、服务生产经营者作为金融服务的工作重点；同时，我们要主动融入到乡村振兴战略之中，为三农发展提供数字化金融服务。我们还要继续携手金融机构，以及通过技术创新不断提升效率，为小微企业进一步降低金融服务成本，做到既普又惠、更普更惠。

第四、加大科技创新，弥合数字鸿沟，承担更大责任。

面向十四五，国家将科技自立自强作为发展的战略支撑，在鼓励科技创新的大环境下，企业作为市场主体，应该发奋图强，尤其要克服卡脖子难题，提升基础技术原创能力。

我们会持续加大科技创新的投入，特别是要聚焦核心领域，加大前沿基础性技术的研发和应用，比如在数据库、区块链、智能风控、智能安全等领域，进一步培育核心竞争力，探索应用新场景，同时积极参与国际竞争。我们会继续加大技术全面开放的力度，例如推进我们的 Oceanbase 数据库技术与金融机构开展更深层次的合作，更好地支持金融机构尤其中小金融机构，实现数字化转型。

科技应该是温暖的、包容的。我们必须要为不同群体提供更多的选择和可能性，降低数字技术的使用门槛，弥合 “数字鸿沟”，努力让更多人获得技术带来的温暖。

各位领导，各位朋友，中国金融科技，是在改革开放的大时代下成长起来的，离不开包容审慎的监管环境，受益于持续不断的科技创新，扎根于广阔多元的市场需求。

今天站在新的发展阶段，蚂蚁一定会不断完善自身，提升大局观和责任感，自觉把企业发展融入到新发展格局和新监管环境，以实际行动回应国家和社会的要求和期待。

谢谢大家。也祝论坛圆满成功。