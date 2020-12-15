蚂蚁暂缓上市后首次发声：做好暂缓上市善后工作，全面落实监管要求

IT之家 12 月 15 日消息 据财联社消息，蚂蚁集团董事长井贤栋今日出席 2020 第四届中国互联网金融论坛并致辞。

井贤栋表示：

蚂蚁一个多月来在监管的指导下，全力做好暂缓上市的善后工作，对照监管部门的新要求，认真进行全面的自审，并积极配合监管，进一步落实监管要求。

深刻认识到，维护金融安全、防范金融风险是金融领域一切创新和发展的前提，蚂蚁服务着众多的消费者和小微企业，在维护金融安全、防范金融风险上，更应该提高安全水位，以更高的标准、更严的规范要求自己。

未来 5 年，蚂蚁将继续携手金融机构，通过技术创新提升效率，进一步降低金融服务成本，做到既普又惠、更普更惠。同时，将持续加大科技创新投入，特别是聚焦核心领域的研发和应用、加大技术全面开放力度，助力金融机构的数字化转型。