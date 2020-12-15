外媒：美国限制华为，日本公司趁机在 5G 方面努力追赶

20 年前，日本发明了世界上首部搭载摄像头的手机，这标志着日本在将手机转变为复杂的高速无线信息终端过程中迈出了早期但关键的一步。然而 20 年后，随着世界迈向 5G，这个开创了许多先进技术的国家却被远远甩在后面。

在错过了向智能手机转型后，日本品牌在手机领域失去了领先地位，在 5G 基础设施建设方面也落后于诺基亚、爱立信以及华为。据统计，这三家制造商控制着近 80% 的 5G 基站市场份额。然而以美国为首的国家对华为的限制，可能为日本公司提供了 “救生索”。

随着美国及其合作伙伴寻找替代华为的供应商，作为美国的亲密盟友，日本公司突然之间似乎对世界各地竞相升级网络的运营商充满了吸引力。日本电信巨头 NTT 首席执行官 Jun Sawada 承认：“这给了我们一个机会。”

5G 机遇还可能帮助 NEC、富士通等网络设备制造商在全球供应链中取得新的进展。有鉴于此，日本政府也开始支持这一努力，今年早些时候向全国仅存的几家供应商提供了数亿美元资金支持，用于建设 5G 及其迭代技术。

自明年 9 月起禁止安装华为 5G 设备后，英国已经在请求 NEC、富士通以及韩国三星电子协助其铺设 5G 网络。NTT 在 6 月份同意收购 NEC 的 5% 股份，合作共同开发 5G 技术。

由于 NTT 旗下的 NTT Docomo 自己严格控制的互联网接入服务无法在开放互联网标准的时代流行起来，日本早期试图主宰移动互联网领域的尝试以惨败告终。从 Betamax 到 Blu-Ray，日本公司很少被与推广开放平台联系起来，但现在他们正在接受这个概念，希望在华为面临挑战时追赶它。

NTT Docomo 是所谓 O-RAN 联盟 (O-RAN Alliance)的创始成员之一，该组织正在推动开放无线电接入网络 (O-RAN)，这是电信基础设施的重要组成部分，可以将用户设备连接到更广泛的网络。

日本电商巨头乐天公司正在日本扩建其移动电话网络，以挑战长期的老牌公司。乐天已经在其 4G 和 5G 网络中接纳了 O-RAN。该公司创始人兼首席执行官三木谷浩史表示，他的目标是将其网络技术出口到海外，并预计其价值 “将轻松超过 1 万亿日元”。

富士通首席执行官时田隆仁表示：“追求这种增加竞争的开放模式，看看我们能获得多少收益，对我们来说是个巨大的挑战。”今年早些时候，富士通签署了一项协议，将 5G 技术出售给 Dis，后者在从 T-Mobile US 收购 Boost 无线业务后，正在建设自己的网络。