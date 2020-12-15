外媒：上海最新限行规定公布，特斯拉中国汽车销量预计将在今年第四季度激增

12 月 15 日消息，据国外媒体报道，随着上海最新限行规定公布，特斯拉中国的汽车销量预计将在今年第四季度激增。

据悉，从 2020 年 11 月 2 日起，外地牌照机动车在每个工作日的早 7 点到晚 8 点都不能上上海市区高架，而且在明年五一之后高峰期的内环地面也不能走。

自该政策上月生效以来，特斯拉中国的销量飙升，而且这一趋势可能会持续到今年 12 月份，这将导致其第四季度的销量激增。

目前，特斯拉在中国上海有一座超级工厂，该工厂是特斯拉在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。

该工厂计划生产 Model 3、Model Y 和未来的车型，但目前只生产 Model 3，预计 2021 年初开始量产 Model Y。

韦德布什表示，特斯拉上海超级工厂在生产和交付方面的表现令人印象深刻，并正在成为该公司未来增长的有力支持。

该公司的分析师指出，中国市场对特斯拉 Model 3 的持续强劲需求（11 月份尤为明显），是该公司进一步发展的 “关键”。

乘联会（CPCA）发布的数据显示，今年 11 月份，特斯拉在中国销售了 21604 辆国产 Model 3，较 10 月份增长了 78%，占特斯拉中国上月总销量的 31%。今年前 11 个月，Model 3 在中国的累计销量已突破 11 万辆。