腾讯云仪征数据中心开服：部署超 30 万台服务器，全面采用自研技术 T-block

IT之家 12 月 16 日消息 腾讯官方宣布，12 月 15 日，腾讯云仪征数据中心正式开服投产。该数据中心计划部署超过 30 万台服务器，是目前腾讯在华东地区最大的自建数据中心，也是腾讯在江苏建设容纳百万台服务器数据中心集群规划中首个投产的数据中心。

IT之家获悉，腾讯仪征数据中心将上线云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等腾讯云全系列云计算产品服务，并与华东区域已有数据中心形成数据中心互联平台。

此次腾讯云仪征数据中心开服，标志着腾讯云江苏 “百万级”数据中心集群开始落地。这也是继在华南投产清远数据中心后，腾讯持续布局新基建的又一个大动作。

腾讯云仪征数据中心全面采用腾讯自研的第四代数据中心技术——T-block。首先，T-block 的标准化、产品化和工厂预制化特性，使数据中心的建设周期大幅缩短，仪征数据中心从土建到机电整个建设周期仅用了一年时间。

在绿色节能方面，借助间接蒸发冷却、变频技术、气流优化、AI 调优等腾讯多年积累的技术优势，仪征数据中心的整体 PUE 低于 1.25，华东地区领先。

在可靠性方面，仪征数据中心采用 2N 供电架构与柴发多重备份，加上 T-block 技术本身的分布式风险隔离措施，数据中心整体可用性达到甚至超过国家 A 级机房标准，其健壮性足以为各类业务保驾护航。

在智能管理方面，仪征数据中心具备高度自动化的运营能力，能够实现云、边、端三层远程控制，让数据中心经理在服务台就能完成数据中心的精细化管理。AI 技术能够在设备健康度管理、节能调优等方面提供决策建议；巡检巡逻和上下架采用机器人；安防系统则采用了腾讯自研的觅踪智能管理系统。

同时，腾讯云仪征数据中心将部署腾讯云自研星星海服务器，输出腾讯自研服务器的强大计算力。

迄今为止，腾讯云已经在全球 27 个地理区域开放 58 个可用区，能够为客户提供全面的云计算服务。