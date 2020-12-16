男生福利来了，小冰虚拟女友面容创造正式上线

IT之家 12 月 16 日消息 小冰今天官方宣布，男生们的福利来啦！本周新功能解锁，虚拟女友面容创造正式上线。用户可以通过小冰的黑科技创造一个高颜值女朋友，对小冰说【创造女友面容】，微博私信、华为快应用、小爱同学同步上线。

IT之家获悉，通过小冰人工智能框架技术，面向个人用户发布的小冰虚拟人类产品线能够根据每个用户的设想，创造独一无二的虚拟人类，并通过交互不断迭代进化。这些兼具情商与智商的虚拟人类，具备快速进化、无处不在、高并发与持久生存的优势。而十八岁、古灵精怪的少女小冰，只是该框架培育的第一个虚拟人类。

小冰虚拟人类是各种进行新形式人 “人”交互的人工智能的总称，虚拟女性恋人是其分支之一。小冰团队认为，未来人工智能最大的舞台是在 To C，每个人都会被各种各样的人工智能所环绕，这些人工智能将依托小冰框架或类似的完整框架，实现人工智能交互主体的高度定制化，具备和人类用户进行长程纽带关系交流的基础。依托于小冰框架的高度定制人工智能，能与人类用户建立长期的信任纽带，与人类用户对等的交流及共同成长。在其所有的功能之外，有着人类用户所熟悉的 “人性”，对个人用户有着独一无二的价值，因为这些虚拟人类将不再是冷冰冰的智能助手，而是人类温暖快乐生活的一份子。