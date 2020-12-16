B 站宣布纪录片用户数突破 9000 万，明年将上线超 30 部新片

IT之家 12 月 16 日消息 12 月 14-17 日，2020 中国（广州）国际纪录节在广州举行。12 月 15 日，哔哩哔哩（简称 “B 站”）公布最新的纪录片出品计划，并分享了 2016 年入局纪录片领域以来的收获和经验。IT之家获悉，2021 年 B 站将上线超 30 部新片，其中包括大受好评的《但是还有书籍》第二季以及与 BBC 联合出品的历史题材纪录片《Ancients》。

在现场，B 站首度公布了其中 10 部新片的内容。其中，《但是还有书籍》第二季将于明年二季度上线。作品由胡歌配音，继续展现译者、漫画家、作家、图书馆等和书有关的人与事物，为热爱阅读的人在忙碌的时代提供一丝慰藉。同时，B 站还将上线另一部社会人文题材纪录片《小小少年》，这部纪录片将为大家展现在教育焦虑席卷的当下，拥有特殊天赋的少年们的成长故事。

除了人文题材，B 站还将新上线一部自然类纪录片新作《众神之地》，以及科学类纪录片新作《星际杀手》。前者将为大家呈现丛林之王东北虎、中华白海豚、西南亚洲象以及高原野牦牛等四类动物与人类相处的故事。后者则是由 B 站和美国探索频道联合出品的一部宇宙题材纪录片，该片将通过探案追凶的形式，为大众展现黑洞、宇宙射线、脉冲星等宇宙不为人知神秘且危险的一面。

作为 B 站最受欢迎的纪录片品类之一，美食类纪录片也将迎来两部新作品：《奇食记》和《第一餐》。前者将探究各种 “神奇”的食材、做法以及 “神奇”的人，作品将于明年一季度上线。而后者将聚焦于全国各地特色的早餐文化，通过打卡近 30 个城市的传奇早餐店，探寻深藏市井的中国晨起之味。

此外，B 站还将上线一部由 UP 主参与的纪录片《去你家吃饭好吗》。这部纪录片将融合美食、亲情、旅行等元素，每期由一位 UP 主发出邀约，邀请自己最好的朋友开启一场以 “回家吃饭”为主题的 “家常美食之旅”。

在这些题材之外，B 站还将上线一部特殊类型的历史悬疑类纪录片《超时空鉴定》。作为一部关注法医学的纪录片，《超时空鉴定》将聚焦真实古代奇案，通过情景再现等手法，重现中国法医破译死亡密码的过程。同时节目还将利用现代法医学技术，对古代奇案进行二次鉴定，呈现出中国法医学近千年的演变和进步。

除了这 8 部由 B 站原创的新片外，B 站还在论坛上发布了两部与 BBC 联合出品的纪录片。今年 10 月，双方宣布达成战略合作，合作涉及内容采买、联合制作以及 IP 共研等领域。达成战略合作后的首部共制作品《王朝：狐獴特辑》，将于 12 月 29 日登陆 B 站。该片前作《王朝》被称为动物版本的《权力游戏》，而《王朝：狐獴特辑》篇将展现一位年轻的雌性狐獴首领，建立属于自己王朝的戏剧性故事。

双方联合出品的另一部作品《Ancients》（中文暂译名《亘古文明》），则将利用历史地图的概念，探究同一时期世界五大古老文明的兴衰。该片共六集，每集都揭示不同文明面对命运转折点的应对之道，将中国、埃及、印度、希腊和罗马，五大文明波澜壮阔的鸣冤娓娓道来。

从 2016 年结缘《我在故宫修文物》开始，纪录片就已成为 B 站重要的内容品类。

哔哩哔哩表示，截至目前，B 站已累计上线 3500 部优质纪录片作品，涵盖人文、社会、历史、科技、自然等 18 大热门题材。其中 B 站出品纪录片近百部。

B 站表达了出品纪录片的特点：更具亲和力的价值引领；更接地气的人文情怀；更创新的叙事表达和更具网感的共情。B 站出品的原创纪录片以多元的题材和创新的表达，吸引着大众关注。纪录片受众迎来快速增长，今年 12 月 B 站纪录片频道的观看用户数已突破 9 千万。

附：B 站最新公布的 10 部纪录片片单

《但是还有书籍》第二季

《小小少年》

《众神之地》

《星际杀手》

《奇食记》

《第一餐》

《去你家吃饭好吗》

《超时空鉴定》

《王朝：狐獴特辑》

《Ancients》