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华为 nova8 真机曝光：搭载麒麟 985，支持 66W 快充

2020/12/16 16:19:19 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 16 日消息 华为此前已经宣布，华为 nova8 系列机型将于 12 月 23 日正式发布，继此前新机的官方海报曝光后，今天网上又流出了新机的真机图。

今天博主 @数码闲聊站 放出了华为 nova8 的真机图，并表示华为 nova8 采用 6.57 英寸 FHD+90Hz OLED 曲面屏，居中单孔设计，孔径大概 4mm 左右，差不多就是 Mate40 的孔挪到了中间。

此外还有其它网友放出了更多华为 nova8 的真机图，跟此前曝光的官方渲染图一样，新机后置四摄像头，整体呈椭圆形设计，上方的第一颗镜头模块非常大，下方是其它三颗镜头和一颗闪光灯。

IT之家了解到，华为 nova 系列聚焦年轻消费群体，主打前沿的设计美学、趣味的拍摄功能和出众的性能体验。据市场人士预测，华为 Nova8 系列有标准版和旗舰版，标准版采用 6.6 英寸左右 AMOLED 单孔柔性曲面屏，支持 90Hz 刷新率；华为 Nova8 Pro 使用类似华为 Mate40 Pro 的双孔超曲环幕屏，支持 120Hz 刷新率。此前有爆料称，nova8 将采用麒麟 985 芯片，与上一代 nova7 系列相同。

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关键词：华为nova8

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