赵明：荣耀未来依然会推出笔记本电脑、平板、路由器等 IoT 全场景产品

IT之家 12 月 16 日消息 据博主 @长安数码君 消息，今天在荣耀七周年 · 粉丝圆桌会上，荣耀 CEO 赵明表示荣耀将继续为消费者带来更多高品质的产品，未来依然会推出笔记本电脑、平板、路由器、智慧屏、耳机等等 IoT 全场景产品。

同时荣耀未来将更加注重消费者实际体验，通过市场、通过产品去获得大家的认可。荣耀有信心，也有实力去让消费者更加认可品牌。

今天是荣耀成立 7 周年的日子，赵明还在微博发布公开信表示，在这个特殊的日子，感谢用户和伙伴们一直以来对荣耀的关爱和支持。“感谢大家七年来的支持和陪伴，你们的热爱是我们最大的荣耀。今天，是新征程的第一站，我们将和粉丝一起畅聊、探讨和碰撞，憧憬下一个七年；一个月后，我们还将在一年一度的粉丝年会上，与天南海北带着故事的你们齐聚一堂，共话未来。”

赵明称，未来将持续为消费者打造设计惊艳、性能卓越、体验超凡的产品。赵明还表示，“寒随一夜去，春逐五更来，荣耀的新品将很快与大家见面。”“让我们一起乘风破浪，再创荣耀。”

IT之家了解到，今年 11 月 17 日，华为对外宣布，整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。