台积电董事长刘德音否认苹果削减 5nm A14 芯片代工订单

12 月 16 日消息，据国外媒体报道，本周早些时候，曾有外媒报道，苹果 A14 处理器对台积电 5nm 制程工艺的产能利用率，在明年一季度将降到 80%，较今年四季度会有明显下滑，外媒据此认为是 iPhone 12 系列需求下滑，导致苹果减少了 A14 处理器的代工订单。

苹果 A14 处理器，是由台积电采用 5nm 工艺代工的，从外媒此前的报道来看，台积电 5nm 工艺的产能，目前是主要为苹果代工 A14 处理器，A14 处理器对台积电 5nm 工艺的产能利用率下滑，势必也会影响到台积电这一工艺的整体利用率。

不过，在苹果 A14 对台积电 5nm 工艺产能利用率在明年一季度将降到 80% 的消息出现后不久，就有英文媒体援引产业链人士的透露报道称，台积电方面预计 5nm 芯片的出货量，将明年上半年将环比增长 20%。

而在最新的报道中，英文媒体提到，台积电董事长刘德音否认了外界对客户削减 5nm 芯片代工订单的猜测，他坚称 5nm 工艺将推动台积电 2021 年销售额的增长。

台积电在每一季度的财报中，都有披露各项工艺在营收中的占比状况，5nm 工艺在今年三季度开始披露，客户是否有削减订单，届时在财报中就能见分晓。