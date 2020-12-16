荣耀新品将至，赵明称将推出超级旗舰

12 月 16 日，在荣耀七周年之际，荣耀管理团队首次面向全球用户和合作伙伴发声。信中，新荣耀表达了对用户以及合作伙伴的感谢，同时表示，荣耀开启新征程，新产品将很快与大众见面。

按照荣耀的发机节奏，这款新品应为荣耀 V40 系列。据悉，荣耀终端 V40 系列新机已于近日入网，作为新荣耀首秀，这款产品无疑也将备受关注。

今年 11 月 17 日，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商，共同投资设立的深圳市智信新信息技术有限公司，宣布与华为签署收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购，新荣耀就此诞生。

独立后，荣耀在核心供应链方面有望迎来转机。此前，高通公司总裁安蒙在接受媒体采访时表示，与荣耀已经开展了一些对话。获得高端芯片的供应支持，不仅有助于荣耀进一步上探高端市场，同时也有助于荣耀在全球的市场扩张。

与此同时，在渠道上荣耀也在不断加码。回首过去两年，荣耀在渠道上的策略非常清晰，即保证线上优势地位的同时，持续铺开线下渠道，触达包括县乡在内的各级市场。据腾讯报道，前不久，新荣耀举办了首次战略内部会议，表示下一步将继续加大线下渠道拓展。据了解，从 9 月至今，全国已有多家荣耀门店开业，涵盖成都、兰州、武汉、厦门等众多城市，还有一批荣耀门店近期也将陆续开业。

在产品方面，可以预见的是，荣耀将摆脱此前华为双品牌的限制，不用担心与兄弟品牌竞争的问题，在手机和诸多 IoT 品类，都可以全力冲击更高端市场。

今天下午，荣耀举办了粉丝座谈会，据现场粉丝透露，赵明表示，荣耀未来将推出超级旗舰，荣耀也会有荣耀的 “mate 和 P”系列，荣耀会走出属于荣耀的科技发展的道路和技术演进的方向。

此外，随着荣耀独立，荣耀将从此前瞄准年轻人用户扩展到满足各种用户的需求，这种定位的转换，也有助于荣耀延伸至更多元的市场，进一步扩大份额。

值得一提的是，尽管今年经历了较大变动，新荣耀依旧有强大的用户基础。今天上午，各地荣耀粉丝齐聚深圳深业中城——未来新荣耀的全球总部大厦，爬楼登顶为荣耀庆生。作为起家于互联网手机的品牌，荣耀一直跟用户保持着紧密联系和深度互动，有较广泛的用户基础。

有媒体报道，新荣耀已经给自己定下来新的市场目标，要向中国第一发起冲击。据《科创板日报》报道，荣耀终端 2021 年规划出货量超过 1 亿台。技术的优势，渠道的加码，加上不受限的产品定位，加之今年变局提供了更加广阔的市场空间，自身的储备和市场的机遇，让新荣耀更有底气向中国第一发起冲击。

附：荣耀七周年公开信