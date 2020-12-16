索尼微软和任天堂罕见联手，共同保证跨平台游戏网络安全

12 月 15 日，索尼、微软和任天堂实际上已经控制了整个游戏机市场，但他们之间的激烈竞争从未停止过。然而现在，这三大巨头却罕见地联手推出共同的安全指南，以指导他们调节和监督自己的网络平台。

三家公司发布联合声明称：“保护在线玩家需要多学科的方法，需要将先进技术、支持性社区和熟练的人类监督结合起来。”

这些安全指南出台之际，正值越来越多的游戏可以在不同的平台之间进行交叉进行，如《堡垒之夜》（Fortnite）、《火箭联盟》（Rocket League）和《Apex 英雄》（Apex Legends）等并允许游戏玩家使用任何兼容硬件。

然而，如果每个平台的规则执行方式不同，可能会带来很大问题，新的安全指南应该会帮助每家游戏机制造商遵循类似的方法来保护玩家的安全。

过去，索尼曾将此类潜在差异作为不允许 PS4 玩家与其他游戏机玩家交叉游戏的理由。早在 2017 年，PlayStation 全球销售和营销主管吉姆 · 瑞安（Jim Ryan）就曾表示，该公司之所以不支持《火箭联盟》或《堡垒之夜》交叉游戏，原因在于不想让玩家暴露在其控制之外的在线环境中。

瑞安说：“我们和那些与我们共同上网的人签订了合约，我们会照顾他们，他们可以放心在 PlayStation 的世界里游戏。在很多情况下，让孩子们暴露在我们无法管理或照顾的外部影响之下，这是我们必须认真考虑的事情。”

索尼后来改变了自己的立场，允许两款游戏在不同的游戏机上进行交叉游戏。自那以后，该公司允许其平台上的其他游戏支持这个功能。

新安全指南主要分为三大类：预防、伙伴关系和责任。其中，预防包括允许玩家定制他们的隐私控制，以促进更多选择，并使它们易于使用；合作伙伴关系包括承诺在安全倡议方面与其他组织和评级机构合作；责任包括承诺对规则保持透明，并让玩家很容易在有人违反规则时进行举报。

索尼、微软和任天堂在声明中写道：“这一合作关系标志着我们致力于共同努力，改善玩家安全，确保游戏真正属于每个人。”不过，这份声明没有包含单个公司正在推出的具体政策细节，但在竞争异常激烈的行业里，这种联合非常值得关注。