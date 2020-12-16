微软：Surface Duo 即将进入加拿大、英国、法国和德国市场

IT之家12月16日消息 微软昨日宣布，微软 Surface Duo 将于 2021 年初在加拿大、英国、法国和德国提供 Surface Duo。但目前微软并未透露何时登陆亚洲市场以至中国市场。

▲ 图源微软，下同

IT之家了解到，Surface Duo 是微软的首款 Android 手机，搭载骁龙 855芯片，具有两个 5.6 英寸的屏幕，可合并为一个更大的 8.1 英寸显示屏。微软使用具有康宁大猩猩玻璃保护的 PixelSense Fusion 显示器，并且将其通过铰链固定在一起，称为 “革命性的 360 度铰链”。

与三星的第一代或第二代 Galaxy Fold 折叠屏手机不同，微软 Surface Duo 展开时只有 4.8 毫米厚，是 “市场上最薄的移动设备”之一。当它折叠起来或放在口袋里时，Surface Duo 大约有 9.6 毫米厚。

此外，具有 Android 11 底层更新的 Surface Duo 也正在准备中，但不清楚微软计划何时推出。

▲ 2021 年上半年，微软 Term 的新功能即将出现

此外，TikTok 同时发布了一个优化的版本，为 Surface Duo 带来了全新的体验。针对双屏体验进行优化，并提供定制化视频，以及相关的主题、标签等。

▲ 新版 TikTok App