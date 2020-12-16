上海消保委点名微信 App：朋友圈广告不能关闭

IT之家 12 月 16 日消息 上海市消保委微信公众号消息，12 月 16 日，上海市消保委发布《App 广告消费者权益保护评价报告（2020）》。报告显示，App 广告 “关不掉”问题仍然严重。通过对 600 款 App 广告行为分析发现，58% 的 App 含有广告，其中 69.7% 的内容广告不能一键关闭。没有发现关闭键 App 如微信、汽车之家、快看视频、36 氪等。

个性化广告推荐以获取消费者大量信息为前提。上海市消保委认为，消费者有权利拒绝个性化广告推荐。但测试发现，仅有 14.5% 的 App 可以找到个性化广告推荐关闭入口。

报告指出，个性化广告推荐 “不可选择”问题突出。测试发现，微信 App 个性化广告推荐关闭入口极其隐蔽，关闭流程设置繁琐，还利用技术手段限制消费者永久关闭个性化广告推荐的权利，消费者仅能进行为期六个月的关闭且仍旧会看到广告。

报告还称，经上海市消保委法律部团队检索和分析，发现 App 广告内容杂乱。如微信在朋友圈推送的广告中就存在涉嫌虚假宣传、隐匿广告（销售）主体等诸多问题。

此外，微信 App 关于个性化服务设置条款还标明 “个性化广告推荐技术不会使用用户聊天内容”，那是否意味着用户在微信里除了 “聊天”之外的内容都可能被微信收集和使用？

IT之家了解到，《广告法》第三十四条第二款规定：“广告经营者、广告发布者依据法律、行政法规查验有关证明文件，核对广告内容。对内容不符或者证明文件不全的广告，广告经营者不得提供设计、制作、代理服务，广告发布者不得发布。”《广告法》第四十四条规定：“利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。”