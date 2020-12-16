英特尔：正在开发 5 bit PLC SSD，大多数情况下可取代机械硬盘

IT之家 12 月 16 日消息 根据外媒 Tom's Hardware 的消息，英特尔在今日举行的 2020 英特尔内存存储日活动上宣布了几款新的 SSD，包括 670p 和 傲腾 H20 混合式固态盘。除此之外，英特尔还表示正在开发 5 bit PLC SSD，这种 SSD 在大多数使用情况下替代 HDD。

如上图所示，随着 SSD 技术的发展，固态硬盘的成本正在接近 HDD。

IT之家了解到，英特尔正开始将其 NAND 业务出售给 SK 海力士，在交易期间，英特尔仍计划运营其 SSD业务，所有现有的产品和支持将在交易完成后转交给 SK 海力士。目前，英特尔的存储部门一切如常，英特尔称其正在开发 PLC 闪存。然而，虽然该公司显然看好 PLC 的前景，但它没有提供有关新闪存何时上市的细节。

今年10月份，SK 海力士宣布将支付 90 亿美元收购英特尔 NAND 闪存及存储业务。本次收购包括英特尔 NAND SSD 业务、NAND 部件和晶圆业务、以及其在中国大连的 NAND 闪存制造工厂。根据英特尔方面的消息，英特尔将保留英特尔傲腾（Optane）业务，并计划将本次交易获得的资金投入具备长期成长潜力的重点业务。

SK 海力士与英特尔将争取在 2021 年底前取得所需的政府机关许可。在获取相关许可后，SK 海力士将通过支付第一期 70 亿美元对价从英特尔收购 NAND SSD 业务（包括 NAND SSD 相关知识产权和员工）以及大连工厂。此后，预计在 2025 年 3 月份最终交割时，SK 海力士将支付 20 亿美元余款从英特尔收购其余相关资产。