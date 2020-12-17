嫦娥五号返回器携带月球样品着陆地球：我国首次地外天体采样返回任务圆满完成

IT之家12月17日消息 据中国探月工程官方发布，北京时间 12 月 17 日 1 时 59 分，探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆，标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。

凌晨 1 时许，北京航天飞行控制中心通过地面测控站向嫦娥五号轨道器和返回器组合体注入高精度导航参数。此后，轨道器与返回器在距南大西洋海平面高约 5000 公里处正常解锁分离，轨道器按计划完成规避机动。

凌晨 1 时 33 分，嫦娥五号返回器在距地面高度约 120 公里处，以接近第二宇宙速度（约为 11.2 千米 / 秒）高速进入地球大气层，实施初次气动减速。下降至预定高度后，返回器向上跃出大气层，到达最高点后开始滑行下降。之后，返回器再次进入大气层，实施二次气动减速。在降至距地面约 10 公里高度时，返回器打开降落伞完成最后减速并保持姿态稳定，随后在预定区域平稳着陆。负责搜索回收任务的测控与回收系统技术人员及时发现目标，有序开展回收工作。

按计划，回收后的嫦娥五号返回器在完成必要的地面处理工作后，将空运至北京开舱，取出样品容器及搭载物。国家航天局将择机举行交接仪式，正式向地面应用系统移交月球样品，我国首次地外天体样品储存、分析和研究相关工作也将随之启动。

IT之家获悉，嫦娥五号探测器于 11 月 24 日在中国文昌航天发射场发射升空并进入地月转移轨道。探测器实施 2 次轨道修正、2 次近月制动，顺利进入环月圆轨道。此后，探测器经历组合体分离、环月降轨及动力下降，着陆器和上升器组合体于 12 月 1 日在月球正面预选区域着陆并开展采样工作。12 月 3 日，上升器点火起飞、精准入轨，于 6 日完成与轨道器和返回器组合体之间的交会对接及样品转移，此后按计划分离并受控落月。12 月 12 日至 16 日，轨道器和返回器组合体在完成 2 次月地转移入射、2 次轨道修正后，返回器于 12 月 17 日与轨道器分离并重返地球。

国家航天局专家表示，嫦娥五号探测器在一次任务中，连续实现我国航天史上首次月面采样、月面起飞、月球轨道交会对接、带样返回等多个重大突破，为我国探月工程 “绕、落、回”三步走发展规划画上了圆满句号。同时，嫦娥五号任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，成功实现了多方面技术创新、突破了一系列关键技术，对于我国提升航天技术水平、完善探月工程体系、开展月球科学研究、组织后续月球及星际探测任务，具有承前启后、里程碑式的重要意义。