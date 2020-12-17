五星红旗随嫦娥五号着陆器永久留在月球

IT之家12月17日消息 中国探月工程官方发布，北京时间 12 月 17 日 1 时 59 分，探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆，标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。

据中国新闻社报道，此次任务，嫦娥五号实现了五星红旗在月面首次 “独立展示”。中国国家航天局探月与航天工程中心副主任、嫦娥五号任务新闻发言人裴照宇表示，嫦娥三号、四号的着陆器、巡视器表面分别张贴了国旗，这两次任务的国旗伴随着嫦娥三号、四号永久留在月球表面。在嫦娥五号任务中，中国采用另外一种方式来展示国旗，五星红旗是从着陆器的侧面伸出来的。此后，着陆器在完成采样和起飞的支持作用后就永远留在月面，国旗也随着陆器留在月面。

此前报道称，这枚国旗由特殊材料制作，质量仅为 12g。照片中隐约可见国旗背面有着支撑杆，旗杆处有拉索等机械装置。旗杆顶端有一个装饰用空心金属球，为了保证其质量的足够轻，加工难度也很大。

据IT之家了解，此次任务搭载的国旗，为了满足月球表面正负 150℃的温差，以及高强度的宇宙射线、电磁辐射冲击，选材难度很大。科研团队选材花费超过一年，最终决定采用某种新型复合材料，从而保证国旗能够抵御月表恶劣环境，保持其颜色以及形态。

据《环球时报》报道，国旗展示系统由月面国旗、压紧释放装置、展开机构三部分组成。整套系统在折叠状态下长约半米，采用金属、弹簧等部件构成，系统的总质量只有 1 公斤。国旗的展开采用火工品爆炸来进行，为了确保顺利展开，研发团队在地面上进行了多次极端高低温的多次实验。