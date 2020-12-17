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五星红旗随嫦娥五号着陆器永久留在月球

2020/12/17 14:14:20 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月17日消息 中国探月工程官方发布，北京时间 12 月 17 日 1 时 59 分，探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成

据中国新闻社报道，此次任务，嫦娥五号实现了五星红旗在月面首次 “独立展示”。中国国家航天局探月与航天工程中心副主任、嫦娥五号任务新闻发言人裴照宇表示，嫦娥三号、四号的着陆器、巡视器表面分别张贴了国旗，这两次任务的国旗伴随着嫦娥三号、四号永久留在月球表面。在嫦娥五号任务中，中国采用另外一种方式来展示国旗，五星红旗是从着陆器的侧面伸出来的。此后，着陆器在完成采样和起飞的支持作用后就永远留在月面，国旗也随着陆器留在月面

此前报道称，这枚国旗由特殊材料制作，质量仅为 12g。照片中隐约可见国旗背面有着支撑杆，旗杆处有拉索等机械装置。旗杆顶端有一个装饰用空心金属球，为了保证其质量的足够轻，加工难度也很大。

据IT之家了解，此次任务搭载的国旗，为了满足月球表面正负 150℃的温差，以及高强度的宇宙射线、电磁辐射冲击，选材难度很大。科研团队选材花费超过一年，最终决定采用某种新型复合材料，从而保证国旗能够抵御月表恶劣环境，保持其颜色以及形态。

据《环球时报》报道，国旗展示系统由月面国旗、压紧释放装置、展开机构三部分组成。整套系统在折叠状态下长约半米，采用金属、弹簧等部件构成，系统的总质量只有 1 公斤。国旗的展开采用火工品爆炸来进行，为了确保顺利展开，研发团队在地面上进行了多次极端高低温的多次实验。

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关键词：嫦娥五号

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