嫦娥五号回家后穿两层棉衣：“暖宝宝”保温，防止剩余燃料被冻住

IT之家12月17日消息 中国探月工程官方发布，北京时间 12 月 17 日 1 时 59 分，探月工程嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆，标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。

据央视新闻报道，今天，嫦娥五号返回器成功着陆！着陆时正值凌晨，为给返回器保温，防止剩余燃料被冻住、增加后续处置的难度，地面回收人员为返回器穿上了两层厚厚的棉衣，最外层还要套上迷彩外罩。

按计划，回收后的嫦娥五号返回器在完成必要的地面处理工作后，将空运至北京开舱，取出样品容器及搭载物。国家航天局将择机举行交接仪式，正式向地面应用系统移交月球样品，我国首次地外天体样品储存、分析和研究相关工作也将随之启动。

IT之家获悉，嫦娥五号探测器于 11 月 24 日在中国文昌航天发射场发射升空并进入地月转移轨道。探测器实施 2 次轨道修正、2 次近月制动，顺利进入环月圆轨道。此后，探测器经历组合体分离、环月降轨及动力下降，着陆器和上升器组合体于 12 月 1 日在月球正面预选区域着陆并开展采样工作。12 月 3 日，上升器点火起飞、精准入轨，于 6 日完成与轨道器和返回器组合体之间的交会对接及样品转移，此后按计划分离并受控落月。12 月 12 日至 16 日，轨道器和返回器组合体在完成 2 次月地转移入射、2 次轨道修正后，返回器于 12 月 17 日与轨道器分离并重返地球。

国家航天局专家表示，嫦娥五号探测器在一次任务中，连续实现我国航天史上首次月面采样、月面起飞、月球轨道交会对接、带样返回等多个重大突破，为我国探月工程 “绕、落、回”三步走发展规划画上了圆满句号。同时，嫦娥五号任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，成功实现了多方面技术创新、突破了一系列关键技术，对于我国提升航天技术水平、完善探月工程体系、开展月球科学研究、组织后续月球及星际探测任务，具有承前启后、里程碑式的重要意义。