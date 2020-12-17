英特尔发布傲腾 H20 混合 SSD 固态硬盘，能为 PC 提速近一倍

12 月 17 日早间消息，2020 内存存储日活动上，英特尔一口气发布了六款全新的内存、存储新产品，包括面向数据中心市场的 SSD D7-P5510、SSD D5-P5316，同时全球首发 144 层堆叠的 QLC NAND 闪存，都支持 PCIe 4.0。其中最值得关注的就是第二代傲腾混合固态盘 “H20”。

▲能 PC 提速近一倍

英特尔在 2019 年 4 月发布了第一代傲腾混合固态盘 H10，将傲腾与传统 QLC NAND 闪存融合在一起，相比单纯的 NAND 固态盘，可以极快的响应速度搜索和查找文件，更快地启动应用程序，并以 PCIe 高速度传输数据。

按照英特尔官方说法，在 11 代酷睿 i7 轻薄本上，傲腾混合固态盘 H20 的加入，相比于只是用 PCIe 3.0 TLC SSD，可以让文档打开速度加快最多 35%，游戏启动速度加快最多 31%，创作文件打开速度加快最多 51%。

第二代 H20 的整体设计和一代保持一致，也是 M.2 2280 单面形态规格，支持 PCIe 3.0 x4、NVMe，集成 32GB 傲腾存储、512GB/1TB QLC 闪存存储。

不过，傲腾、NAND 闪存主控，傲腾介质，QLC NAND 闪存，全都升级为最新一代，另外还支持 Pyrite 2.0 安全特性。

具体的指标暂未公布，可以参考上一代的数据，上代 H10 的持续读写最高 2.4GB/s、1.8GB/s。

但要注意的是，H20 仅支持 Tiger Lake 11 代酷睿 U 系列处理器、500 系列芯片组，并且需要 RTS 18.1 版驱动程序。