马斯克 “无聊公司”计划扩建拉斯维加斯市地下隧道交通

据报道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的隧道挖掘企业 Boring 公司正在为拉斯维加斯建造一条公共交通系统。如今，马斯克又希望在该城市剩余的地方再建造一个公共交通系统。

周三，拉斯维加斯市议会通过表决一致通过了这项计划，将 Boring 公司的 Loop 项目进行了扩大，从只包含一个会议中心的系统大幅扩展成了一个覆盖整个城市的网络，其中也包括多家酒店，而且有朝一日还将包括机场。

马斯克提出的扩建计划，将这个隧道式的交通系统扩大到了奥格登大道以北，靠近市中心集装箱公园（Downtown Container Park）等景点和金块（Golden Nugget）等著名赌场。计划中的停靠站点包括艺术区（Arts District）和云霄塔（Stratosphere Tower），这个外形类似飞船的地标是一家酒店的一部分。Boring 公司提交给市议会的文件显示，车展的准确位置将在后期确定。

Boring 公司总裁史蒂夫 · 戴维斯（Steve Davis）透露，现在该公司约有一半的员工在拉斯维加斯工作。

对于 Boring 公司的拉斯维加斯隧道扩建计划来说，周三的表决是关键的一步。下一步，市政府工作人员将对 Loop 计划进行更加详细的审查，该计划会使用特斯拉公司的汽车将乘客送到地下。在真正开始施工之前，Boring 公司还需要返回市议会，获得经营授权。

这份文件显示，隧道主体部分的建设费用大约在 3500 万至 4500 万美元之间。最初将此项目带到该市的拉斯维加斯会议和旅游局官员表示，Boring 公司将承担建设 Loop 主要部分的费用。该机构的一位发言人说，想要 Loop 设立车站的酒店也将负责支付部分费用。

Boring 公司还计划在拉斯维加斯市之外的地区进行建设，从而将一些重要地点也纳入网络中，例如拉斯维加斯大道的大部分地区、Allegiant 体育场等，如果能够获得当局同意，该公司还希望将 McCarran 国际机场纳入其中。

这些计划将包含两条独立的路线，需要获得克拉克县（Clark County）的批准，该县专员将在明年 2 月份对该公司提出的申请进行审核。

今年早些时候，Boring 公司完成了位于拉斯维加斯会议中心建筑群地下的隧道工程。原本，会议中心项目定于一年一度的消费电子展 CES 期间亮相，但由于新冠病毒疫情的流行，该活动将改为线上进行。

8 月，该县委员会批准了两家酒店的申请，将其酒店与会议中心利用 Loop 进行连接。这两家酒店分别为拉斯维加斯永利酒店（Wynn Las Vegas）和拉斯维加斯世界度假村 (Resorts World Las Vegas)。

拉斯维加斯市发言人大卫 · 里格曼（David Riggleman）表示，如果 Boring 公司申请的全部长度都获得批准，维加斯 Loop 线路的总长度将达到 15 英里，其中大约 10 英里在克拉克县内，另外 5 英里在拉斯维加斯市区内。