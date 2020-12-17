云南 “铁路 e 卡通”上线：无需提前购票，刷身份证、扫码直接乘坐动车

IT之家12月17日消息 据微博 @云南发布昨日消息，为了进一步方便铁路旅客出行，即日起昆明局集团在昆明南—玉溪间 C、D 字开头始发终到的动车组列车，昆明—宣威、昆明—曲靖、宣威—曲靖间 C 字开头的始发终到动车组列车，正式开通 “铁路 e 卡通”扫码乘车业务。这项业务无实体卡片，在 12306 手机 App 中办理。持有 “铁路 e 卡通”的旅客，无需提前购票，持二代身份证原件和 “铁路 e 卡通”的动态二维码即可快速乘车。

▲图片来自云南发布

办理条件：

凡是 16 周岁至 70 周岁的中国公民，可凭本人有效二代居民身份证申办 “铁路 e 卡通”。这项服务适合经常往返昆明至玉溪、曲靖、宣威，有工作、求学、经商等出行需求的旅客。

开通流程：

旅客登录铁路 12306 手机客户端，进入 “铁路 e 卡通”界面，在线完成信息填写和二代居民身份证的人证比对后提交申请。开通 “铁路 e 卡通”账户并与 12306 本人账户绑定后，即可在铁路 12306 手机客户端生成动态二维码，使用该二维码自助扫码进出站。

“铁路 e 卡通”需要用户绑定一张中、农、工、建、交、邮政储蓄等银行的借记卡，用于开通银行账户与绑定账户之间的资金互转。持 “铁路 e 卡通”的旅客扫码乘车前，要确保 “铁路 e 卡通”账号内余额充足，余额不足时不能扫码进站。进站时检票闸机记录进站信息，出站时由检票闸机扣除乘车区间相应的票款。

IT之家了解到，开通 “铁路 e 卡通”服务的动车组列车，已经预留部分二等座席位供这些用户使用，旅客乘车时需前往指定车厢、席位。此外，旅客出站后如需打印报销凭证，可自乘车之日起 31 日内，持注册时使用的二代居民身份证原件到开通 “铁路 e 卡通”业务的车站自动售票机办理。