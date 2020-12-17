中国联通苗守野：将在 2021 年实现全国 5G 切片商用

12 月 17 日消息 在今日举行的 “2020 通信产业大会暨第十五届通信技术年会”上，中国联通 5G 共建共享工作组组长苗守野分享了过去一年中国联通和中国电信在 5G 共建共享领域取得的成果。

苗守野表示，5G 商用一年来，全产业链加速推进，中国在 5G 领域实现了全面引领。数据显示：我国的 5G 基站超过 70 万座，占全球的 80%；5G 用户突破 1.6 亿，全球占比 70%。网络和用户的快速发展也带动了终端的发展，我国 5G 终端出货占比超过 60%，5G 千元机开始出现。

在苗守野看来，移动互联即将跨入 5G 时代。“预计到 2021 年，我国 5G 用户的渗透率将跨越 20% 大关。”

在 2020 年，中国联通在 5G 共建共享方面取得了良好的成效。据介绍，截止到今年年底，双方共享 5G 基站规模达到 38 万站，实现全国地级以及以上城市、重点县城的 5G 覆盖，完成了合建 “一张网”的目标。同时，共建共享还节省了 5G 开支，CAPEX 节省 40%、OPEX 年省 35%。基于这样一张共建共享的网络，速率也进一步提升，首创 200MHz 全共享的全球最高 3.2Gbps 峰值体验速率。

网络部署的同时，技术也在不断演进。苗守野指出，中国联通是全球首批实现 SA 商用网络的运营商。今年 6 月份，中国联通宣布 2B SA 网络商用；9 月，2C SA 商用；11 月份，中国联通在北京、广东实现全球首个切片商用；预计到 2021 年，在全国实现 5G 切片商用。

在安全方面，中国联通积极构建 5G 安全能力。5G 网络、MEC、切片安全能力灵活组合，提供多级别的防护能力，满足定制化的安全需求。

与此同时，中国联通持续进行技术创新，提升用户体验。今年 10 月，中国联通携手华为展示首个 5G R17 FDD 超大带宽原型设备 PoC 外场试验。同时，中国联通还联合华为开展创新试验，吞吐率达到 4.7Gbps。

面向未来，苗守野认为，产业链应该从终端到网络，共同提升能力。在终端层面，耗电、发热问题需要关注；端网协同仍需持续加强；行业终端/模组缺乏，出货量少，多样性差。在网络方面，技术标准仍在持续迭代；5G 设备能耗高，网络运营成本压力大。网络赋能有待完善，如网络切片、5G+TSN 等。在业务层面，2C 杀手级应用仍需探索；5G 产品还需在实践中不断完善成熟；2B 商业模式还需探索；业务应用尚需孵化。