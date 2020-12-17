人工智能做菜：索尼 AI 正式发布 “美食旗舰项目”

IT之家12月17日消息 如今智能家居、物联网等概念已经慢慢渗透入人们的生活，但是厨房领地却少有公司触碰，美食的制作在人们的印象中，一直需要按照传统的方式进行。近日索尼 AI 官方正式发布了 “美食旗舰”项目，将利用人工智能来创造菜谱、打造与厨师协作的做菜机器人。

据IT之家了解，索尼 AI 事业部于 2019 年 11 月成立，2020 年 4 月独立成为一家新公司。

根据官方描述，索尼 AI 将利用各种数据源——包括配方和食材的数据，如口味、香气、味道、分子结构、营养成分等——来开发一款菜谱创作 App，该 App 将由专有的 AI 算法驱动，协助世界顶级水平的厨师进行食材搭配、食谱设计和菜单创建的创意过程。

除此之外，索尼将研发一款先进、精准的厨师辅助烹饪机器人，成为世界级厨师的终极助手。通过与世界知名厨师进行合作，索尼 AI 将对具有传感器和 AI 运算功能的机器人进行技能培训，收集从食材准备到烹饪、完成摆盘全程的数据，打造一个完整的解决方案。此外，索尼希望这种机器人能为偏远地区的人们提供与大厨亲手制作类似的饭菜。

索尼 AI 还同时发布了 “厨师访谈系列”，将打造一个美食创作的社群。索尼 AI 通过在线访谈共采访了 18 位厨师和美食专家，了解他们的灵感来源、菜单创作背后的创意过程、技术运用、对可持续发展的看法以及其他对于美食行业发展的重要趋势。