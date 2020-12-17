国行 PS5 上市在望，索尼中国 “五仁叔”：正在积极准备

12 月 17 日消息，全新的 PlayStation5 游戏主机开始在全球陆续上市已经有一个多月的时间了，但由于疫情的影响，索尼各代工厂都遇到生产工作停滞，产能严重不足，导致 PS5 在发售后 “一机难求”的景象较历代机型都更为激烈，甚至部分市场至今未正式上市开售，其中就包括我们最关心的国内市场。究竟该机什么时候才能到达国内玩家的手中呢？现在有最新消息，近日被称为索尼 “五仁叔”的索尼互动娱乐（上海）有限公司副董事长添田武人带来了相关进展。

据相关媒体最新发布的信息显示，近日索尼互动娱乐（上海）有限公司副董事长添田武人谈到了国行 PS5 目前的进度：“我们还在积极准备，如果有消息了会第一时间跟大家说的。”值得注意的是，就在上周型号为 CFI-1009A、CFI-1009B 的两款索尼设备已通过 3C 认证，附件显示，这两款设备正是国内玩家期待已久的全新索尼 PS5 游戏主机，这预示着该机离上市可能不会太远了。

其他参数方面，PS5 系列提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，国行 PS5 目前已获得 3C 认证，此前有消息称该机有望于明年 1 月 21 日发售，目前还不清楚国行 PS5 的售价会是多少，不排除相比 PS4 国行 2899 元的首发价会有上涨的可能，同时在最初上市的一段时间内必然将处于一机难求的状态，相比涨价和额外的高昂加价，恐怕能不能买到才是最大的难题。