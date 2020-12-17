微星 B450 主板 BIOS 更新：支持 AMD Curve Optimizer 自动降压超频

IT之家12月17日消息 AMD 上周发布了适用于 X470、B450 芯片组的 AGESA 1.1.0.0 Patch D 版本主板固件，为 Ryzen 5000 系列 CPU 带来了诸多新功能与改善。据外媒 wccftech 报道，微星 B450 主板的新版 BIOS 能够搭配 AMD Ryzen 9 5900X CPU 支持 AMD 的 Curve Optimizer 功能，该功能通过手动设置降低电压，CPU 可以自动提升频率，提高性能表现的同时温度更低。

Curve Optimizer 功能在 BIOS 中有三个选项，用户可以设置全核心同步开启，或者是对每个物理核心单独设置。其中 “All Core Curve Optimizer Magnitude”选项是降低的电压值，单位未知。微星官方将其设置为 “15”进行跑分测试。

根据结果，开启 Curve Optimizer 功能后，Ryzen 9 5900X CPU 多核最高频率提升了 125MHz，单核最高频率提升了 50MHz。降压后 Cinebench R20 多核成绩为 8513 分，相比开启前提升了 2%；单核性能提升了 1.6%。不仅如此，CPU 的温度也有降低，单核测试时温度降低了 1.3℃。

降压数值设置为 15 有一些保守，但是仍有可见提升，外媒表示用户可以尝试更大的值，来获得更加明显的提升。如果降压数值设置为 30，将会导致 CPU 稳定性下降。

IT之家了解到，根据微星的时间表，400 系列 MAX 主板首先获得更新，其余型号将在之后到来。新版 BIOS 除了支持 Curve Optimizer 功能，也将在 400 系芯片组上支持 AMD Ryzen 5000 系列 CPU，此外也提高了稳定性。