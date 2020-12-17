美团回应 “杀熟会员”称定位偏差导致，当事人不认同

IT之家 12 月 17 日消息 近日网上曝出美团外卖会员 “杀熟”，不少用户反映，美团会员与非会员配送费存在差异。

在朋友圈刷屏的《我被美团会员割了韭菜》文章作者 “漂移神父”称，开通美团外卖会员后，发现常点的一家店铺，其配送费由平时的 2 元变为了 6 元。而且不仅是一家店出现这种情况，一部开通美团外卖会员的手机，附近几乎所有外卖商户的配送费都要超出非会员配送费 1-5 元不等。

对此，美团外卖今天下午回应称，文中提到的配送费差异与会员身份无关，是定位缓存偏差导致。用户实际下单的配送费，会按照真实配送地址准确计算，不受影响。针对定位缓存的问题，美团外卖回应表示正在积极改进，“目前，产品和技术同学已经成立专门团队，正在与用户进一步沟通解决问题，提升产品和服务水平。”

另据时代财经报道，美团相关工作人员表示不方便接受采访。而其客服人员则表示，美团不存在大数据杀熟的情况，“我们对所有客户一视同仁。如果出现外卖产品价格及配送费等方面的差异，极有可能与彼时商家、平台优惠、骑手运力情况有关。”

据时代财经采访，当事人 “漂移神父”表示，“对于美团上门致歉的态度，我是认同的，但是对于他们的解释，我并没有认同。众多网友都出现过我这样的情况，但美团对于这个事至今没有正面的官方回复。”他还称，“除了声明之外，美团至今没有更新的反应。我想他们一定不会承认是故意杀熟的，这样会面临国家多个部门联合调查。”

IT之家了解到，大数据杀熟是指同样的商品或服务，老客户看到的价格反而比新客户要贵出许多的现象；也有另一种解释是，大数据 “割”的都是那些对价格不敏感的人群。