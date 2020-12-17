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哈雷 Serial 1 Cycle 电动自行车体验：操控灵活能越野

2020/12/17 23:13:33 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月17日消息 外媒 TheVerge 今日发布了哈雷 Serial 1 Cycle 系列电动自行车实际体验。Serial 1 自行车是哈雷旗下独立的自行车品牌，昨日正式发布了四款新产品，价位从 3399 美元到 4999 美元。自行车名称为 Mosh/Cty、Rush/Cty，后者包含三个不同款式（Step-Thru, Speed, regular）。这些电动车都有着 250W 的电动机，靠皮带进行动力传输，最高速度能够达到 20mph 以上（约 32km/h）。哈雷将 Mosh/Cty 描述为 “终极城市游乐自行车”，该车配备 529Wh 容量的电池，根据骑行车自身的能力，续航范围为 35-105 英里。

▲图片来自 The Verge

哈雷 Serial 1 自行车的车架为铝合金材质，线管内走线设计，刹车为与摩托车、汽车一样的液压碟刹。车轮的尺寸为目前流行的 27.5 寸，轮胎十分宽大，达到了 2.4 或 2.8 英寸。

▲图片来自 The Verge

根据外媒体验，哈雷 Serial 1 的自动变速器感觉非常良好，在骑行中不知不觉就达到了非常高的速度。这款自行车可以通过蓝牙连接到手机，你可以设置自己理想的骑行节奏。车把上搭载的小型码表，没有花哨的功能，仅提供必要的显示。此外，车把还有一个电动喇叭按钮。

▲图片来自 The Verge

得益于宽大的轮胎，哈雷 Serial 1 尽管没有传统山地车的前后避震，但是在公园中的林地中骑行的体验十分轻松，比预期要好。

IT之家了解到，哈雷 Serial 1 自行车将于 2021 年春天在德国和美国发售。

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关键词：哈雷电动自行车

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