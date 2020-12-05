哈雷在日本发售纯电动摩托车 LiveWire：一小时充满，百公里加速 3 秒

IT之家12月5日消息 美国著名摩托车企业哈雷戴维森（Harley Davidson）紧跟节能减排潮流，于 2019 年在美国发布了其首款纯电动车 LiveWire。根据日经新闻消息，这款摩托车于 12 月 3 日在日本市场发布，当天可以预约，预计于 2021 年 2 月前后开始交付。

▲图片来自 webbikeworld

哈雷 LiveWire 纯电摩托车搭载了 15.5 千瓦时的 RESS 电池，由铸铝外壳包裹，便于散热。整车马力可达 105 匹（78kW）。根据国外车手实测，百公里加速仅为 3 秒，最高速度 185km/h，城市续航里程可达 235 公里。该车如果采用慢速充电模式，需要 12 小时才能完成充电，不过如采用和四轮电动车相同的高速直流充电技术，仅 1 小时便可从零电量充满。

为了保证驾驶的安全性能，LiveWire 配备有电子车架控制系统（ECC），能够在某些情况下调节后轮扭矩。该车还配备有 ABS、牵引控制系统 (TCS) 和阻力矩打滑控制系统 (DSCS)。

哈雷 LiveWire 的车轮采用了轻量化的铝合金轮毂，以及米其林轮胎。刹车系统采用了 Brembo 牌刹车盘以及四活塞卡钳。

与目前的某些纯电动轿车类似，该电动摩托车抛弃了传统的指针式仪表盘，而选择采用一大块液晶触摸屏作为中控，能够选择 7 种驾驶模式；并且有着专属手机 App 来方便进行定位、锁死车轮等操作，防止被盗。

据IT之家了解，哈雷 LiveWire 在美国售价 $29,799 美元起，约合 19.5 万元人民币。