明年 Apple TV 将登陆更多 Google TV 设备

据报道，苹果和谷歌宣布，Apple TV 应用程序将登陆谷歌安卓电视平台 Google TV。这款新应用将于明年年初首次出现在谷歌最新的 Chromecast Google TV 流媒体平台上，之后也会陆续进入其他安卓电视设备。

随着 Apple TV 的引入，Android 电视与苹果的 TVOS 软件可以支持所有主流流媒体应用，包括 Netflix、Hulu、Disney Plus、Amazon Prime Video、HBO Max、Peacock 和 Apple TV Plus。

Roku 和亚马逊的 Fire TV 是目前最大的两个流媒体平台，虽然它们都支持上述服务中的大部分服务，但 Roku 仍然不支持 HBO Max 的官方应用程序，亚马逊也没有 Peacock 应用程序。

有了 Apple TV 应用程序，拥有 Google TV 的 Chromecast 用户将能够观看 Apple TV Plus，以及他们订阅的 Apple TV 频道和从 iTunes 商店购买的内容。目前，苹果已经推出了安卓电视版的 Apple TV 应用程序，但仅限于运行安卓电视软件的索尼电视。

Apple TV 应用程序将能够在 4K HDR 和 Dolby Vision 和 Atmos 上进行流媒体播放，用户还可以通过 Google Assistant 在语音搜索结果中看到 Apple TV 内容。目前还不清楚 Google Assistant 是否能够在应用程序内处理搜索和回放控制。谷歌的发言人表示：“更多的细节将在应用程序正式可用时公布。”

对于其他类型的 Android 电视设备（例如 Android 手机或平板电脑）是否可以使用 Apple TV 应用程序，谷歌并没有进行详细说明。谷歌也没有说明用户是否可以通过 Google Play 注册 Apple TV Plus。

对于这两家公司来说，将业务合作扩展到安卓电视是一项关系修复的最新举措。最近，这两家科技巨头正在搁置分歧，希望将苹果音乐引入谷歌的 Nest 智能音箱和显示器系列设备中。