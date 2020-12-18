苹果设计师谈 AirPods Max：经历了数百次不同的设计迭代

▲AirPods Max 是苹果近期推出的头戴式耳机

本周苹果的新耳机 AirPods Max 开售，三名苹果公司高管接受了日本设计网站 Casa BRUTUS 的采访。本次接受采访的是苹果公司负责工业设计的副总裁 Evans Hankey，工业设计师 Eugene Whang 和产品营销副总裁 Bob Borchers，主要讨论 AirPods Max 的设计。

此前曾有报道说，苹果的一位设计师透露，苹果在 AirPods Max 上花费了超过四年的时间。

Hankey 则在这次采访中解释说，在确定最终版 AirPods Max 之前，苹果经历了数百次不同的设计迭代。Whang 补充说，苹果公司为 AirPods Max 选择了熟悉的材料，例如铝金属。他们认为苹果 “只有一次进入某个产品类别的机会，因此希望使其成为最佳产品。”

“我们对铝及其氧化过程非常熟悉，并且我们对漂浮在其上的光和阴影（也就是表面处理着色）也有很好的了解。耳罩采用这个形状是也因为它是铝制的。其他材料可能具有不同的形状。材料和形状之间有着密不可分的关系。”

▲AirPods Max 的耳机主题采用了金属外壳

Whang 解释说，在 AirPods Max 耳罩上使用的软材料还有助于使其与竞争产品区分开来。

“耳罩内部有一个柔软的垫子，可以用磁铁固定和拆卸。在选择材料时，我们选择了我们习惯于跟皮肤接触的材质。我们选择可以穿的真正柔软的面料，而不是过多合成材料，例如乙烯基，乙烯基或人造皮革。”

▲AirPods Max 耳机的保护套

AirPods Max 最具争议的功能之一是其随附的 Smart Case，有人说像是比基尼。Whang 解释说，苹果之所以选择这种设计，是因为它比其他耳挂式耳机使用的硬盒更节省空间。即使 Smart Case 的头带暴露在外，用户也不必担心，因为网格材料是坚固的：

“如今，大多数耳机都带有笨重的大盒子，我们经常旅行，我们也知道将耳机放入保护盒中非常重要。因此，要考虑存储效率高的问题。我们的保护盒的结构类似将一张纸切开并固定在几个地方，使其成为三维。将耳罩旋转并插入此处后，头带就露出了。它没有必要覆盖，因为它很坚固。而且，由于头梁这部分裸露在外，因此用户可以轻松地用手抓住它从袋子中取出。”

▲AirPods Max 只有两颗按键，并且全部都是物理按键

最后，他们也提到了苹果曾尝试过给 AirPods Max 加入触摸控件，但最终选择了 Digital Crown 设计。