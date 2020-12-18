苹果连夜调整产品以旧换新价格：iPad/Watch 价格上涨 Mac 下降，部分安卓设备也有波动

12 月 18 日早间消息，苹果公司连夜调整了旗下部分产品以旧换新的价格。iPad 的价格出现了适度增长，而 Mac 基本都是下降趋势。部分 Android 设备价格也有波动。

苹果通过提供以旧换新的选项来激励客户升级，以换取抵扣来购买新的设备。外媒 iMore 发现，以旧换新计划的价值有了最新变化，包括 iPad、Apple Watch、Mac，甚至一些 Android 设备。

苹果提高了 iPad 系列中部分产品以旧换新的最高价值。例如 iPad Pro 上涨了 25 美元，达到 525 美元。iPad Air 和入门级 iPad 上涨了 40 美元，分别达到 250 美元和 240 美元。iPad mini 从 175 美元涨到了 205 美元。

苹果对 Apple Watch 的价格也有了小幅提升。三代 Apple Watch 和四代 Apple Watch 增加了 10 美元，分别达到 95 美元和 150 美元，而 Apple Watch Series 1 则从 30 美元增加到 35 美元。

与 iPad 和 Apple Watch 相比，Mac 折价则是下降。MacBook Pro 从 1760 美元降至 1530 美元，减少了 230 美元。MacBook Air 减少了 100 美元，降至 630 美元，而 MacBook 则从 450 美元降至 380 美元。

至于台式机，iMac Pro 以旧换新的价格直接下降了 540 美元，将至 3040 美元；Mac 从 1390 美元降至 1180 美元，Mac mini 从 930 美元降至 830 美元。均有小幅下滑。Mac Pro 应该是唯一升值的 Mac 电脑，比之前的 1490 美元价格涨了将近一倍。用户能以 2930 美元的价格换购 Mac Pro。

在 Android 设备方面，三星 Galaxy S20 折扣价直接从 270 美元降至 225 美元，而三星 Galaxy S10 和 S10 + 以及谷歌 Pixel 设备的价格则有小幅上涨，但是实际估值还是要取决于设备的状况。

分析师认为，如果苹果公司与 iPhone 升级计划和 Apple One 相结合，那么苹果的以旧换新计划可能会成为未来软硬件一体化订阅服务的关键部分。