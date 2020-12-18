蛋壳后续：微众银行开放入口，线上结清租金贷

蛋壳事件历经多次发酵后，租客的权益保护迎来转机。一位蛋壳租客向新浪科技表示，与蛋壳办理解约之后，已可通过线上方式办理微众银行租金贷的结清。

近期，蛋壳公寓事件引发广泛关注。由于资金问题，蛋壳公寓业主一直未收到蛋壳方面的租金打款，事件升级到众多业主前往房屋驱赶租客的现象；对于蛋壳租客来说，即使预付了未来一段时期内的租金，但却无法在原有房屋继续租住；更艰难的是办理了租金贷的租客，在不能继续租住的情况下，还要背负蛋壳合作方微众银行的贷款。

在事件升级以及相关政府机构的协调下，微众银行方面陆续给出了解决方案。

今年 11 月，微众银行称，租金贷租客在完成信息登记后，至少在 2021 年 3 月 31 日前，征信将不受影响。

12 月 2 日，微众银行表示所有受蛋壳公寓事件影响的微众银行客户，经客户提出及微众银行确认后，剩余贷款本金将给予免息延期，在 2023 年 12 月 31 日之前，不扣款、不计息，不影响信用记录。

12 月 4 日，微众银行再次发布公告称，已研究制定出合法合规的方案，可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能结清贷款。该方案将不晚于 2020 年 12 月 31 日前开放办理。

上述蛋壳租客向新浪科技表示，目前该方案已经对外开放。办理了租金贷的租客，首先要和蛋壳将租房合同解约，可直接在蛋壳 App 上操作；然后关注 “微众银行租住消费贷款”公众号并回复 “贷款补偿”，即可按操作步骤进行贷款结清。

根据微众银行的条款，该方案是将退租后蛋壳公寓所欠租客的预付租金，用于抵偿租客在微众银行的贷款。如此之下，租客的租金贷就得以结清，然后由微众银行向蛋壳公寓进行催收。

根据蛋壳公寓目前的资金状况，在一定时期内微众银行相当于承担了租金贷事件的资金坏账风险，而蛋壳的租金贷租客的权益就得到了保护。