2020 年世界品牌 500 强发布：亚马逊第一，腾讯中国第二

IT之家 12 月 17 日消息 据新民晚报报道，由世界品牌实验室 (World Brand Lab)独家编制的 2020 年度 (第十七届)《世界品牌 500 强》排行榜于 12 月 16 日在美国纽约揭晓。得益于 “疫情消费红利”,2019 年的亚军亚马逊 (Amazon)一举击败谷歌 (Google)荣登榜首；谷歌退居第二；2020 财年净利润大增的微软 (Microsoft)名列第三。

2020 年《世界品牌 500 强》排行榜入选国家共计 30 个。从品牌数量的国家分布看，美国占据 500 强中的 204 席，保持世界品牌第一强国的位置，但入选品牌数量较去年有所下降；法国、日本、中国、英国分别有 45 个、44 个、43 个、40 个品牌上榜，是世界品牌大国的第二阵营；德国、瑞士和意大利是品牌大国的第三阵营，分别有 27 个、18 个和 15 个品牌入选。

中国 43 个品牌上榜，由去年的第五位上升为第四位，表现亮眼。入选品牌中，国家电网、腾讯、海尔、中国人寿、中国平安、五粮液、青岛啤酒、中化、中国南方电网、周大福、中国光大集团、恒力、徐工和北大荒排名靠前。

IT之家了解到，2020 年度《世界品牌 500 强》的平均年龄为 96.76 岁，相比去年的 101.94 岁有所降低。其中 100 岁及以上的 “百年老牌”多达 213 个，美国以 81 个占比达到近 4 成。