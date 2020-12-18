苹果 iOS 14.4/iPadOS 14.4 公测版 beta 1 发布

IT之家12月18日消息 今日凌晨，苹果发布了 iOS 14.4 与 iPadOS 14.4 更新的第一个公开测试版本，距向开发者发布 iOS 和 iPadOS 14.4 开发者预览版 Beta 1 仅过去一天时间。

昨日推出的 iOS 14.4 开发者预览版目前并未发现新功能，但与之配套的 HomePod 14.4 测试版将为 HomePod mini 引入新功能。该功能利用了设备中的 U1 超宽带芯片，且仅提供给有限的测试人员。

根据测试者介绍，当 iPhone 靠近 HomePod mini 时，手机会开始一个柔和的震动节奏，随着 iPhone 的靠近，节奏会越来越快，直到打开 HomePod mini 和 iPhone 之间传输歌曲的界面。

此前，苹果本周发布的 iOS 14.3 和 iPadOS 14.3 正式版更新支持 Apple Fitness+ 和 AirPods Max，新增在 iPhone 12 Pro 上拍摄 Apple ProRAW 照片的功能。同时，配备双 SIM 卡的 iPhone 12 支持独立 5G（具体参考IT之家文章《苹果 iOS 14.3 新特性：配备双 SIM 卡的 iPhone 12 支持独立 5G》）。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》