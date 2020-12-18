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苹果 M1 Mac 现可通过 Parallels 运行 Win10

2020/12/18 7:34:23 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月18日消息 Parallels 现已发布 Parallels Desktop 16 技术预览版，可以在搭载 M1 芯片的 Mac 电脑上运行。该公司表示，它创建了一个 “使用 Apple M1 Mac 芯片硬件辅助虚拟化的新虚拟化引擎”，允许用户在虚拟机中运行基于 Arm 的操作系统，例如 Windows。

用户现可访问微软官网下载 Windows 的 Insider Preview 版本，然后就可以在 Apple Silicon Mac 上开开心心地使用 Win10 arm。如果未加入 Insider Preview 计划，则需要通过此链接申请。

IT之家了解到，Parallels 16 技术预览版 Beta1 的一些局限性包括 :

  • 在虚拟机中无法安装或启动基于 Intel x86 的操作系统。

  • 不可能挂起和恢复虚拟机，包括恢复到 “运行状态”快照。

  • 当虚拟机运行时，不可能使用 “关闭”按钮——而是关闭虚拟机。

  • ARM32 应用程序不能在虚拟机中工作。

经网友 @秦淮一梦 测试，在 Parallels Desktop 16 下，运行 Windows 10 的 3D 加速和无缝模式都完全正常，可以玩游戏。

测试版 Parallels Desktop 地址 : https://my.parallels.com/desktop/beta

兼容的 Windows 10 地址 : https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewARM64

运行截图 :

▲图源： @alexfreud

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关键词：苹果M1Mac

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