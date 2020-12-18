美团深陷大数据杀熟：公司股价大跌 3%，逾 400 亿市值蒸发

美团再一次站上了舆论风口，近日，自媒体漂移神父爆料称，自己遭遇了美团会员 “杀熟”行为。一时间网友炸了锅，纷纷表示，“美团再见吧”、“反垄断还是有必要约束一下企业”。随后，美团致歉，但似乎无法说服投资者，今日美团股价大跌 3%，逾 400 亿市值蒸发。

12 月 17 日，一篇名为《我被美团会员割了韭菜》的文章刷屏，该文作者基于自己点外卖的经历发现，在美团上的同一家店铺，用同一个配送地址，在同样的时间点单，会员比非会员的配送费更高。文章中称，本以为开通外卖会员会省钱，但附近几乎所有外卖商户的配送费都比非会员高 1-5 元。

一时间，买了美团会员的打工人觉得感情受到了伤害，在微博、知乎、黑猫投诉、朋友圈里发出了声泪俱下的 “控诉”：“价格歧视”、“割会员韭菜”、“吃相难看”…… 网友们仿佛上足了弹药，齐齐瞄准美团打去。同时，# 美团被爆杀熟外卖会员 #迅速登上当日微博热搜榜第五名，截至发稿，该话题下已有 5.7 亿阅读，形成 4.4 万讨论。

之后，美团外卖方面发声明回应称，配送费差异与会员身份无关，由于软件存在定位缓存，错误地使用了用户上一次的历史定位，与用户实际位置产生了偏差，导致了配送费预估不准。在实际下单时，会按照真实配送地址计算，不受影响。

回应声明中，美团外卖向用户表达了歉意，但对于美团的声明与态度，网民表示不买账。