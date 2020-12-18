天猫精灵今日改版：对话时长平均缩短 5 秒，新增 “提醒管理”功能

IT之家 12 月 18 日消息 今日，天猫精灵宣布改版，对话更简单功能更实用。官方宣称，新版本对话时长平均缩短 5 秒，AI 服务的效率提升翻倍。即日起天猫精灵将向所有用户全面推送新版本。

此外，天猫精灵在手机 App 首页新增 “提醒管理”功能，可以同步管理所有 AI 主动服务功能，一键取消功能的订阅。

天猫精灵官方透露，“变简单”只是第一步，未来还将进一步对 AI 助手的能力进行优化，帮助用户提升使用效率和各项服务能力

IT之家了解到，在 “简洁版”上线后，用户在使用天猫精灵查询天气、时间，收蚂蚁森林能量、收听新闻，控制智能家电时，将能够得到简单而直接的回复，对话平均时长可以缩短 5 秒。

值得一提的是，对于喜爱和天猫精灵 “闲聊”的用户，也可以在 App 首页 “角色超市”中选择 “可爱小萌妹”、“超萌娃娃音 “、“精致小鲜肉”等不同的角色声音。

目前，天猫精灵为用户提供了闹钟、整点报时、课程表、智能家居控制等 7 项可以主动进行语音提示的技能，在开启上述功能后，天猫精灵会在预定好的时间自动发出提醒。

此次改版，不仅在语音问答上进行了优化，也在手机 App 中对上述语音服务进行了管理优化。用户在天猫精灵 App 中使用与音箱绑定的登陆账号后，可以在首页 “提醒管理”中对所有已经订阅使用的语音技能进行管理，取消后将不再收到相关语音提示；对天猫精灵说 “取消全部订阅”，也能通过语音的方式 “一键取消”全部技能。

阿里巴巴天猫精灵事业部总经理库伟表示，新版本推出的目的，是天猫精灵从 “闲聊伴侣”向更有用的 “生活助手”升级的标志，AI 将帮助人解决生活中更多的琐事，“服务”的能力也会进一步加强，“对于不同使用需求的用户，我们也会提供‘千人千面’的服务能力，在更加了解用户需求的基础上，为每个人提供不同的对话模式和功能。”