成都轨道交通 5 线齐开，运营突破 500 公里

IT之家12月18日消息 据央视新闻和成都地铁，12 月 18 日上午 10 时，成都轨道交通 6 号线一二三期、8 号线一期、9 号线一期、17 号线一期18 号线三岔站（不含）至天府机场北站段同步开通初期运营。

至此，成都轨道交通线网里程正式突破 500 公里，达到 558 公里，线网规模跃升全国城市轨道交通 “第四城”。

IT之家了解到，2010年9月27日，成都地铁1号线一期正式开通试运营，宣示成都正式迈入地铁时代。今日成都地铁五线齐开，如今已有 13条轨道交通线路正在运营。

▲ 成都地铁 9号线

目前，成都地铁6号线全长约 68.88km，共设有56座车站，是全国一次性开通里程最长、站点数最多的地铁线路，采用采用早间首班车多点发车、末班车分段收车的方式运行。

8号线一期采用莲花-十里店单一交路运行，始发站莲花站和十里店，大大缩短川大和理工情侣们的见面时间。

据官方介绍，9号线一期采用黄田坝站-金融城东站单一交路运行，拥有无人驾驶、远程操控、冗余控制等指标，对标世界地铁最高自动化标准(GoA4)。





17号线一期采用金星站-机投桥站单一交路运行，始发站金星站和机投桥站，拥有大量川蜀文化特色标志。

成都轨道交通18号线，同时采用火车南站-西博城、火车南站-机场北站大小交路1:1套跑的模式组织运营。同时17、18都是全国首创市域快车A型车。