没有关机键，苹果解释 AirPods Max 不使用时的低功耗模式

IT之家 12 月 18 日消息 AirPods Max 耳机并没有配备电源按键，所以用户不使用时无法将其关闭。但将耳机插入到附带的 Smart Case 保护罩的话，耳机会进入 “超低”功耗模式。这让用户有很多疑问，当耳机闲置并且不使用 Smart Case 时，会对电池续航有什么影响。

自 AirPods Max 发布以来已经有 10 天了，今天苹果通过悄悄更新的一份 AirPods Max 支持文档，对这些问题提供了一些明确且有些令人惊讶的答案，包括 Smart Case 的工作细节。

根据苹果公司的说法，当 AirPods Max 摘下但不放入智能保护壳时，在静止 5 分钟后，它们会进入“低功耗模式”。如果不放入智能保护壳，它们会在这种低电量模式下保持三天，之后耳机会进入“超低”功耗状态，会禁用蓝牙和查找我的位置数据，以帮助进一步保留其剩余电量。

苹果也澄清了 AirPods Max 放在 Smart Case 中时的情况，原来同样涉及到两种不同的低功率状态，但启用的时间不同。第一种“低功耗模式”在放入后会立即激活，但“超低功耗”模式要在 Smart Case 中放置 18 小时后就会启动。

根据苹果这段对 AirPods Max 省电模式的描述，似乎耳机在未放入Smart Case放置 5 分钟后，进入的“低功耗模式”与放在 Smart Case 中时一样。

IT之家了解到，在苹果提供上述信息之前，外媒MacRumors 进行的测试表明，AirPods Max 电池的耗电速度只是在Smart Case外时略快一些，这种差异很可能是由于当耳机不在 Smart Case 中时，“超低”功耗模式激活所需的时间更长。

总之，至少在短时间内，将 AirPods Max 放在 Smart Case 中并没有真正的省电优势。不过，如果你在接下来的 18 个小时内不打算再使用耳机，那么这时候就应该把它们放进 Smart Case，否则“超低”功耗模式需要三天才能激活，到时候电池的消耗可能会更大。