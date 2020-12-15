苹果 AirPods Max 头戴耳机全家福实拍图赏：颜值做工对得起 4000 元的价格

2020年12月15日（今天），苹果旗下全新头戴式耳机AirPods Max正式发售，这款无线耳机将 AirPods 的奇妙体验带到具有高保真音效的包耳式设计中，吸引了很多消费者的关注。IT之家目前已经拿到了全新天蓝色AirPods Max，不过这里先为大家送上一波现场实拍图赏（五色），后续会为大家带来体验评测。

AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色，在外观设计上，它最大的特点是采用铝合金一体成型的耳罩，表面没有任何Logo，看起来很有辨识度。耳带部分采用透气编织穹网，可分散重量，减轻头部压力。

AirPods Max 的耳垫由声学工程设计的记忆棉制成，以实现卓越的密合度，带来沉浸式音效。耳垫由 Apple 设计的织物包裹，更添一份舒适。

在AirPods Max 的右耳罩上设有类似Apple Watch上的数码旋钮，能精准调整音量，并能控制播放、跳过曲目、接听或挂断电话，以及唤醒 Siri。数码旋钮的右侧还有一枚物理按键，可以一键调节普通模式、主动降噪模式和通透模式。

由于在用料上比较上乘，AirPods Max 整机重量达到384.8 克，还是比较重的。不过在苹果独特的透气编织穹网的辅助下，佩戴时能够很好地分散耳机重量，因此AirPods Max戴在头上也没有想象中那么重。

声学配置上，AirPods Max 采用 Apple 设计的 40 毫米动圈式驱动单元，可提供丰富深沉的低音、准确的中音范围和清脆干净的高频扩展。其内置的独特双环形钕磁体电机使 AirPods Max 即便在最大音量下 1 可听范围的总谐波失真也能保持在不到 1% 的水平。每个耳垫都搭载了 Apple 设计的 H1 芯片，在自定义声学设计和先进软件的支持下，AirPods Max 通过计算音频提供高品质的聆听体验。H1 芯片拥有 10 个音频核心，每秒能进行 90 亿次运算，使计算音频实现自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等突破性的聆听体验。

以上就是AirPods Max的基本信息，正如文章开头所说，IT之家已经拿到了天蓝色的AirPods Max，后续会为大家送上更详细的体验评测，欢迎大家继续关注IT之家。

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