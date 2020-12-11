苹果 AirPods Max 外媒评测汇总：音质超棒，就是太大、太重

北京时间 12 月 10 日消息，苹果公司在周二通过新闻稿的形式发布了传闻已久的头戴式降噪耳机 AirPods Max。它将于 12 月 15 日上市，售价 549 美元，中国售价 4399 元。

现在，外国各大媒体的评测已经新鲜出炉。AirPods Max 到底怎么样，值不值 4399 元？以下是外国媒体的评测汇总：

The Verge：乍一看像低端货 光音质好还不行

银色版材质像塑料

在设计上，AirPods Max 有趣地融合了只有苹果才有的经典华丽设计和奇怪的不协调感。耳罩非常大，平凡无奇的银色铝金属乍一看不像是售价高达 549 美元的产品，在你触摸之前感觉像塑料。耳罩也不是平滑、坚不可摧的表面。AirPods Max 没有 3.5 毫米或 2.5 毫米模拟音频插口，这是这种价位降噪耳机的通病。你无法把耳机连接到飞机座椅靠背后的娱乐系统来看电影。苹果知道这一点，于是配备了售价 35 美元的闪电转 3.5 毫米数据线，但加在一起的总售价达到 585 美元，仅比一部 iPhone 11 便宜 15 美元。

使用记忆棉打造的耳罩非常舒适，磁吸贴附，很稳固，但是想拿下来时也很轻松。AirPods Max 没有电源按钮，这种设计很苹果。它会在你不戴在头上时进入休眠状态，放在头上后会唤醒，很智能。

AirPods Max 的音质清脆、纯净，声场比索尼的耳机更宽，一点也不失真，即便是在最大音量状态。目前为止，AirPods Max 的音质听起来不只是足够好到与其他高端耳机竞争的水平，还要更好。

CNBC：戴起来超舒适、音质好 就是太大了

AirPods Max 很大

CNBC 先评价了一下苹果为 AirPods Max 配备的智能耳机套。它看起来有点像钱包，但是还是有用的，内置的磁体能够在 AirPods Max 放入后自动切换到低功耗模式节省电量。就是看起来有些怪。

AirPods Max 戴起来超舒适，头带上的穹网使用了透气织物，戴在头上感觉很轻，不会出汗或者感觉到热。耳罩很大，非常贴合耳朵，而不是压在上面。音质听起来真的不错，现在还无法确切说出它要比 Bose 或者索尼耳机的音质好多少。降噪效果非常稳定，都听不到旁边的人说话。

不过，AirPods Max 还非常大，这也是 CNBC 记者非常喜欢 AirPods Pro 的原因之一。当外出旅行的时候，我们可以戴上尺寸小得多的 AirPods Pro，只需放在口袋里，随处去。但是 AirPods Max 就没有这种便携性，大到需要手提袋。

CNET：AirPods Max 提高了降噪耳机的标准，很重

在纽约街头佩戴 AirPods Max

打开包装盒乍一看，它的质感一点也不像 300 美元至 400 美元价位的耳机，令人印象深刻。第一次听的时候，音质确实好，像高端耳机，浑厚的低音、精准的中音，清脆纯净的高音，声场宽广。

降噪效果可以说是目前最好的，稍稍好于索尼 WH-1000XM4 和 Bose 700 降噪耳机。它不会让你周围的世界变得彻底安静，但是当走在纽约街头时，它的降噪效果非常出色，几乎听不到周围交通的声音。最后，它作为耳机用于打电话时表现非常出色，尤其是擅长降低风噪声。

有个问题可能就是它的重量。AirPods Max 属于 “重型”耳机，重量达到 385 克。相比之下，索尼 WH-1000XM4 重 254 克，Bose 700 重 249 克，差距很大。

TechCrunch：结实、漂亮，但是太重了

AirPods Max 很重

首先，AirPods Max 非常漂亮。耳罩很美，头带非常坚固，织物感觉像是一件高端家具。伸缩套杆非常棒，精密的延展机制就像精密研磨的汽车活塞。

但是有一点不得不提的是，它太重了。如果你不喜欢太重的耳机，就不要买 AirPods Max。目前感觉它的控制很方便，数码旋钮就像 Apple Watch 的表冠，可能稍微更紧一些。Siri 调用完全没问题，不管是长按还是使用语音 “嘿，Siri”。缺乏 3.5 毫米插口意味着你必须再加 35 美元加一条转接线，才能像索尼或 Bose 的耳机一样连接到飞机座椅靠背上的娱乐系统。

音质很棒。不管是看电影、听音乐还是打电话，都非常棒。空间音频功能因为使用了更大的驱动单元和密闭环境而显著改善。

简单总结：品质超高、非常重、音质出众。