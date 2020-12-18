纬创工厂被打砸，消息称苹果将推迟在印度生产 iPhone 12 的计划

IT之家 12 月 18 日消息 据外媒 Sentinelassam 报道，由于苹果公司的合同制造商纬创公司在印度卡纳塔克邦 Kolar 的工厂爆发了暴力事件，苹果公司在印度生产最新 iPhone 12 的计划可能会被推迟。

饱受争议的纬创在卡纳塔克邦的工厂原本准备在 1-2 月生产苹果 iPhone 12 系列新机，现在可能会被推迟。纬创的分析师表示，在苹果完成对此事的独立审计之前，不可能立即将生产转移到纬创在印度的另一家工厂，或者转移到苹果的另一家零部件供应商富士康。

研究分析师广告合作伙伴 Counterpoint Research 的 Neil Shah 表示，在调查之后，如果苹果将决定把遭受暴力袭击的纬创在印度的工厂列入黑名单，那么将至少需要一年的时间才能开始运营，而富士康是否会介入增加 iPhone 12 的生产，还有待确认。

IT之家了解到，纬创公司已经向劳工承包商支付了款项，他们推迟了对员工的付款，这导致了工厂的暴力事件。卡纳塔克邦劳工部长 Shivaram Hebbar 曾表示，劳工部门已向纬创公司发出通知，要求该公司在三天内支付到期款项。

班加罗尔工商会 (BCIC)主席 TR Parasuraman 曾表示，虽然由于政府采取了一些积极和进步的措施，卡纳塔克邦的投资环境正在改善，但这类问题只会造成投资者信心的不信任，并将影响就业机会。"所有的利益相关者都要从这些事件中认真反省，并迅速采取适当的对策，使这些事件今后不再发生，这是非常重要的。"BCIC 主席补充道。根据政府的声明，纬创与合同工之间的纠纷已经持续了三个月。Hebbar 部长说，纬创与 6 家子公司签订了合同，为其 Kolar 装置雇佣了 8900 人。

苹果公司已经对纬创的工厂展开了详细的调查，并正在向该工厂派遣更多的团队成员和审计人员。