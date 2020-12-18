微星演示在 AMD 锐龙 3000、4000G CPU 上，混搭英伟达显卡开启 SAM 功能

IT之家12月18日消息 据外媒 Wccfetch 消息，微星今日展示了其 X570 主板搭载 AMD Ryzen 7 3700X、4700G 两款处理器，搭配英伟达 RTX 3000 系显卡开启 SAM 显存智取功能的截图。微星表示 3000 系列、4000G 系列的 CPU 均能够支持。

此前多个主板厂商已经可以在 AMD 500 系主板芯片组，搭配最新的锐龙 5000 系 CPU 开启 SAM 功能，板卡厂商的最近的进展表现这项功能的支持范围可以进一步扩大。

根据截图信息，实验平台采用微星 MEG X570 UNIFY 主板，显卡的具体型号进行了打码。两张截图均显示显卡属性中 “Memory Range”的值不为零，证明 SAM 显存智取技术成功打开。由于该截图为微星官方公布的，其驱动并未公开，因此作为消费者还需要等待 AMD、英伟达发布新版本的驱动更新即可。

IT之家此前报道：《AMD RX 6800 XT + 英特尔 Z490 主板，开启 SAM 显存智取功能性能提升达 16%》展现了英特尔芯片组 + AMD 显卡可以开启 SAM 功能。目前这两个平台均可以混搭显卡实现 SAM 显存加速，从而提高游戏性能。